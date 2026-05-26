Sección 22 del SNTE realiza plantón en el Zócalo de Oaxaca

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instaló un plantón en el Zócalo de Oaxaca, el cual se extiende en la Alameda de León y hasta cuatro calles a la redonda del primer cuadro del Centro Histórico.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instaló un plantón en el Zócalo de Oaxaca , el cual se extiende en la Alameda de León y hasta cuatro calles a la redonda del primer cuadro del Centro Histórico.

Ayer por la mañana realizaron una marcha masiva que partió del Monumento a Benito Juárez que se encuentra ubicado en el crucero vial de la carretera que conduce a San Juan Bautista Tuxtepec, hacia el zócalo de la capital del estado. La secretaria general de la Sección 22 del SNTE, Yenny Aracely Pérez Martínez, dijo que la decisión de iniciar una semana antes del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue tomada por las bases del movimiento magisterial en Oaxaca, a través de una consulta.

También recordó que otro de los acuerdos de la base magisterial es que 80% de los agremiados se mantenga en la capital del estado, mientras que el otro 20% se movilice en la Ciudad de México. Es importante recalcar que como Sección 22 iniciamos el día 25 porque tenemos demandas muy propias, y el 1 de junio iniciamos ya a nivel nacional con la CNTE.

La Sección 22 del SNTE ha estado llevando a cabo acciones de protesta en Oaxaca desde hace varios días, con el objetivo de exigir mejoras en la educación y en las condiciones laborales de los maestros. La marcha masiva realizada ayer fue una de las acciones más importantes de la semana, y se espera que continúen las protestas en los días siguientes.

La situación en Oaxaca sigue siendo tensa, y se espera que la situación se calme en las próximas horas. La Sección 22 del SNTE ha estado trabajando en estrecha colaboración con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para llevar a cabo las protestas y acciones de presión necesarias para lograr sus objetivos.

La situación en Oaxaca sigue siendo un tema de interés para la opinión pública, y se espera que la situación se calme en las próximas horas





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sección 22 Del SNTE Oaxaca Plantón Marcha Masiva Coordinadora Nacional De Trabajadores De La Ed

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hallan sin vida a menor en Huajuapan de León, OaxacaEl joven de 15 años había sido reportado como desaparecido desde el 21 de mayo; autoridades de Oaxaca realizan diligencias para esclarecer el caso

Read more »

Video viral: Redes enfurecen por presunto abuso policial contra extranjero en OaxacaUn creador de contenido denunció intentos de extorsión por parte de la Policía Vial Estatal

Read more »

Alfredo Harp impulsa inversión de 1,500 mdp deportiva en OaxacaSPLIT FINANCIERO

Read more »

Trabajadores de West Pack cambian de sindicato y eligen a COCENA como nueva representaciónMediante el voto directo, libre y secreto, los trabajadores de West Pack, empresa exportadora de aguacate con sede en Uruapan, Michoacán, eligieron una

Read more »