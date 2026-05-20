Secretaría Anticorrupción impone sanciones de 65 millones de dólares a exfuncionarios de la Policía Federal

La Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno consiguió acreditar que Frida Martínez y Damián Canales incurrieron en ‘faltas administrativas graves’ al mando de Miguel Ángel Osorio Chong, y pagaron indetras a una empresa contractor a raíz de un contrato para la vigilancia masiva. La sanción impuesta en contra de ambos funcionarios incluye inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos por 20 y 15 años respectivamente, así como fuertes sanciones económicas.
La Secretaría Anticorrupción impuso sanciones de 65 millones de dólares a exfuncionarios de la Policía Federal , Frida Martínez y Damián Canales, acusados de desvío de recursos públicos y fraude con vigilancia masiva .
Según investigaciones, la exsecretaria general y el exjefe de la División de Inteligencia, ambos bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong, realizaron pagos indebidos a una empresa contratista israelí por un software disfuncional y no utilizado por la Policía Federal. Esto implicó un daño al erario superior a los 807 millones de pesos. La sanción a Martínez será de 20 años de inhabilitación y a Canales de 15 años.
Además, se impusieron severas sanciones económicas superiores a 65 millones de dólares
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