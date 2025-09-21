Secretaría de Bienestar Anuncia el Calendario de Pagos de la Pensión Bienestar Septiembre-Octubre 2025

La Secretaría de Bienestar informa sobre el calendario de pagos para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2025. Los pagos se realizarán por orden alfabético, buscando evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los recursos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Bienestar anunció el calendario de pagos correspondiente a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores para el bimestre septiembre-octubre de 2025. Este programa, que proporciona un apoyo bimestral de 6,200 pesos a adultos mayores de 65 años en todo el país, ha establecido un calendario específico para el depósito de los fondos, buscando evitar aglomeraciones y facilitar el acceso al beneficio.

Los pagos se realizarán a través del Banco del Bienestar, donde los beneficiarios recibirán el depósito directamente en su tarjeta. El calendario de pagos se organiza según la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios, permitiendo una distribución ordenada y eficiente. \El calendario oficial para los pagos de septiembre de 2025 iniciará el lunes 22 de septiembre para aquellos cuyos apellidos comiencen con la letra S. Se espera que el proceso se complete el jueves 25 de septiembre. Es importante destacar que no habrá depósitos el viernes 26 de septiembre, ya que el calendario oficial concluye el jueves 25. Con este esquema, se busca cubrir todas las letras del alfabeto en el periodo comprendido entre el 1 y el 25 de septiembre. Los beneficiarios podrán retirar el dinero en cualquier cajero automático del Banco del Bienestar o en los corresponsales autorizados. Ante cualquier inconveniente, como la no recepción del depósito en la fecha indicada, se recomienda verificar primero en un cajero automático y, en caso de persistir el problema, acudir a una sucursal del banco para recibir asistencia.\Además de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, la Secretaría de Bienestar también administra otros programas sociales que siguen la misma metodología de pago y calendario alfabético para el mes de septiembre. Estos incluyen la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y el apoyo para mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un monto bimestral de 3,000 pesos. La implementación de este calendario por apellido tiene como objetivo principal garantizar la certeza en los pagos para los adultos mayores y, al mismo tiempo, prevenir la saturación de cajeros automáticos y sucursales bancarias. Es fundamental que los nuevos beneficiarios confirmen la activación de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que los nuevos registros pueden tardar en reflejarse en el sistema. La Secretaría reitera su compromiso de facilitar el acceso a los apoyos sociales y de asegurar una distribución eficiente y ordenada de los recursos





