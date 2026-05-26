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Secretaría de Educación suspende clases en jardín de niños donde murió Ian, mientras se realizan investigaciones

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Secretaría de Educación suspende clases en jardín de niños donde murió Ian, mientras se realizan investigaciones
IanJardín De NiñosSuspensión De Clases
📆5/26/2026 9:57 PM
📰vanguardiamx
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La Secretaría de Educación confirmó la suspensión de clases durante este martes y miércoles en el jardín de niños donde perdió la vida el pequeño Ian, mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido al interior del plantel.

La Secretaría de Educación confirmó la suspensión de clases durante este martes y miércoles en el jardín de niños donde perdió la vida el pequeño Ian , mientras continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado para esclarecer lo ocurrido al interior del plantel.

El secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, y el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, estuvieron presentes en el velorio del menor, realizado en una capilla de la colonia El Pueblo, en Monclova, donde acompañaron a familiares, docentes y personal educativo

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