Secretaría de Marina detiene a 13 presuntos infractores de la ley y refuerza su compromiso en Sinaloa

La Secretaría de Marina detuvo a 13 presuntos infractores de la ley y aseguraron armas, equipo táctico y explosivos en Sinaloa durante un operativo en coordinación con fuerzas federales y estatales.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en coordinación con fuerzas federales y estatales, fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada durante un operativo realizado en el estado de Sinaloa .

Durante la acción también fueron aseguradas armas largas, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y equipo táctico. MARINOS REPELIERON AGRESIÓN ARMADA MIENTRAS REALIZABAJ Patroceados a la Cuarta Región Naval, los soldados de la Armada de México y los miembros de otras autoridades repelieron una agresión y aseguraron armas, equipo táctico y explosivos en Sinaloa





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