La CDMX reporta caída del 18 por ciento en homicidios y aumento de 180 por ciento en órdenes cumplidas en 2026 mediante inteligencia y coordinación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha intensificado su lucha contra la delincuencia organizada durante lo que va del año, ejecutando operativos de desmantelamiento de células criminales con una frecuencia casi semanal.

Según los datos oficiales proporcionados por la propia secretaría, se ha registrado un incremento significativo en las órdenes de aprehensión cumplidas, las cuales subieron más de 180 por ciento en comparación con el año anterior, situándose en el contexto de 2026 frente a 2025. Esta tendencia refleja una estrategia de seguridad pública orientada a fragmentar las redes criminales y reducir la violencia en las zonas urbanas.

Confianza Ciudadana Y Denuncias

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Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, ha destacado que la base fundamental para estas investigaciones es la confianza de la ciudadanía en las instituciones. El funcionario señaló que las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran un crecimiento año con año en la percepción positiva del desempeño de las autoridades. Esta confianza permite que los vecinos se acerquen a las autoridades para denunciar y aportar elementos valiosos, los cuales sirven como punto de partida para iniciar indagatorias coordinadas con la Fiscalía de la Ciudad de México y el Gobierno federal.

Inteligencia Y Puntos Calientes

La estrategia de seguridad se basa en un modelo de inteligencia construido en el gabinete encabezado por la Jefa de Gobierno, el cual se enfoca en detectar patrones de ocurrencia de violencia, conocidos comúnmente como puntos calientes. Una vez identificados estos patrones, las fuerzas de seguridad determinan qué personas están generando violencia en lugares de alta incidencia. Este enfoque permite orientar las investigaciones hacia las células específicas involucradas, identificando los conflictos activos entre grupos delictivos para actuar con rapidez y precisión ante las amenazas directas a la vida de las comunidades.

Operativos Y Fragmentación Criminal

El mapa criminal de la Ciudad de México ha cambiado notablemente, ya que las bandas operan en zonas de influencia cada vez más pequeñas, lo que genera conflictos internos que trasladan la violencia directamente a las comunidades. Recientemente, se llevó a cabo una operación exitosa contra personas que trasladaban narcóticos mediante el uso de diversas casas de seguridad en la zona poniente de la capital. La autoridad señaló que actuarán de manera asertiva para continuar deteniendo a quienes cometen delitos, con el objetivo primordial de evitar que la ciudadanía sufra daños irreparables y para desarticular estas células criminales que operan a pequeña escala.

Impacto Social Y Tejiado Comunitario

Más allá de las capturas, la secretaría enfatiza que el trabajo policial debe ir acompañado de un componente social para sanar el tejido dañado en los barrios. El objetivo final es garantizar que las comunidades se sientan tranquilas y que los vecinos confíen unos en otros, evitando que el delito se convierta en un factor de destrucción social. Este enfoque integral busca no solo detener a los generadores de violencia, sino también restaurar la paz y la estabilidad en los vecindarios afectados por la presencia de grupos delictivos que deterioran la convivencia cotidiana.

Disminución De Homicidios

Como resultado de estas estrategias coordinadas, se ha logrado una reducción del 18 por ciento en los homicidios respecto al año anterior. Vázquez atribuye esta mejora a la capacidad de identificar disputas y conflictos activos, lo que permite intervenir contra las células tanto por los hechos violentos como por otras vulnerabilidades penales inmediatas. Los grupos en conflicto también suelen cometer delitos contra la salud, por lo que la acción se ejerce por múltiples vías legales sin abandonar las investigaciones originales por homicidio o extorsión, consolidando así una disminución sostenida de la violencia letal en la capital.