Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desmanteló laboratorio para fabricación de drogas sintéticas en Culiacán

Según la dependencia estatal, el operativo se llevó a cabo el pasado 17 de mayo mediante la ejecución de una Orden Técnica de Investigación (OTI) cumplimentada por personal de la Fiscalía General de la República en coordinación con diversas corporaciones federales y estatales. Durante la inspección del inmueble, se localizaron aproximadamente 324 litros y más de 310 kilogramos de diversas sustancias químicas y precursores utilizados presuntamente para la elaboración de drogas sintéticas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informa sobre el desmantelamiento de un presuntamente laboratorio para la fabricación de drogas sintéticas tras un operativo realizado en un inmueble ubicado en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán .

Durante las acciones participaron agentes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa





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