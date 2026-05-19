Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses: No han recibido solicitudes por Go Traveling Bajío, pero mantienen disposición para brindar atención y asesoramiento

Noticias sobre el caso de Go Traveling Bajío, una agencia de viajes que presuntamente estafó a decenas de familias. La Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses se ha acercado a solicitar apoyo y ha mantenido disposición para brindar atención y asesoramiento a los afectados.

La Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses informó que no ha recibido solicitudes de apoyo por el caso de Go Traveling Bajío, que presuntamente estafó a decenas de familias, se ha acercado a solicitar apoyo.

Este lunes se dio a conocer el caso, luego de que familias acudieran a manifestarse en las instalaciones de la agencia ante la negativa de atención que comenzaron a recibir por parte del personal. Sin embargo, encontraron el inmueble vacío. Según algunos testimonios del Periódico Correo, el caso involucra a personas que aseguran haber pagado paquetes turísticos a playas y otros destinos, lo que equivaldría a un monto aproximado de 10 millones de pesos.

A los afectados señalaron que la agencia dejó de responder llamadas y mensajes desde hace días. La secretaría ha informado que no han recibido solicitudes relacionadas con este tema.

Sin embargo, están atentos a que llegue alguna para ver la manera de poder hacer el acompañamiento. A través de la secretaría, se canalizaría directamente a la Dirección de Gobierno para que puedan brindarles asesoría legal. Algunos afectados invirtieron más de 20 mil pesos, con la intención de disfrutar de un viaje familiar.

Cabe destacar que entre los afectados hay personas que han sido akad una ocupación para tirar agua, fruta y hasta leche para bebés en el visitantes al FI





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