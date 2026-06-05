Secretaria de Educación de Veracruz promete acabar con la corrupción en la asignación de maestros después de bloqueo en Moxala

Claudia Tello Espinosa visitó la comunidad indígena de Moxala, donde padres protestaron por la falta de un docente en la primaria Emiliano Zapata. La autoridad anunció la llegada de un nuevo maestro y anunció medidas para eliminar la corrupción en los procesos de asignación de profesores en educación indígena.

La Secretaria de Educación del Estado de Veracruz , Claudia Tello Espinosa, acudió personalmente a la comunidad indígena de Moxala, en la Sierra de Zongolica, después de que padres y madres de familia bloquearan la carretera federal Orizaba‑Zongolica para denunciar la ausencia de un docente en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata".

Los manifestantes explicaron que, desde hace seis meses, los niños de cuarto grado no cuentan con un maestro, lo que ha generado una grave vulneración del derecho a la educación y ha puesto en riesgo el desarrollo académico de los 23 estudiantes de la zona. En su intervención, la autoridad explicó que la demora se debe a fallas en la transmisión de la información entre la escuela, el supervisor escolar, el Jefe de Sector y la Secretaría de Educación, señalando que en ocasiones esos canales se manipulan para favorecer a familiares o amistades, práctica que describió como corrupción y aseguró que no será tolerada.





La Secretaria Tello reiteró que la solución inmediata es asignar al docente que falta, y anunció que entre este viernes y el próximo lunes llegará un nuevo maestro a la escuela, garantizando la cobertura docente para el grupo de cuarto grado. Además, indicó que realizará una revisión exhaustiva de los procedimientos de asignación de maestros en la educación indígena, con el objetivo de eliminar los intermediarios que retrasan o manipulan el proceso.

"No más corrupción", declaró en tono enfático, subrayando que cualquier irregularidad será sancionada y que se aplicarán medidas puntuales contra quienes incumplan las normas, para que los padres no tengan que volver a bloquear carreteras ni a enfrentar la falta de servicio educativo.



Durante su gira de trabajo, la titular también visitó el Instituto Tecnológico de la región, donde se informó de la protesta y se tomó conocimiento de la situación de la escuela.

Tras el anuncio de la asignación del nuevo docente, los manifestantes acordaron levantar el bloqueo y permitir la libre circulación del tráfico en la carretera. La comunidad agradeció la respuesta del gobierno estatal y resaltó la importancia de contar con autoridades comprometidas que escuchen y actúen rápidamente frente a las problemáticas de la educación rural e indígena.

El caso de Moxala pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y transparencia en la distribución de recursos humanos en el sector educativo, para garantizar que todos los niños, sin importar su ubicación, tengan acceso a una educación de calidad. La Secretaria de Educación reiteró su compromiso de velar por la cobertura docente en toda la región serrana y prometió seguir trabajando de la mano con las comunidades para prevenir futuras situaciones similares





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