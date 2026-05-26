Secretaria de Gobernación llama al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la CNTE

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en plena movilización del magisterio disidente en distintos puntos del país. El mensaje se mueve sobre dos ejes simultáneos: el reconocimiento explícito del derecho a manifestarse y la reafirmación del compromiso con la educación como base del desarrollo del país.

El mensaje de la funcionaria federal se mueve sobre dos ejes simultáneos. El primero es el reconocimiento explícito del derecho a manifestarse : En el Gobierno de México garantizamos el respeto a la libre manifestación .

El segundo es la reafirmación del compromiso con la educación como base del desarrollo del país. En el @GobiernoMX garantizamos el respeto a la libre manifestación y reafirmamos nuestro compromiso con la educación como base del desarrollo del país; en ese marco, hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos con maestras y maestros de la #CNTE para contribuir a proteger el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes





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