Secretario de Economía plantea revisión del T-MEC y busca reducir la incertidumbre

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y planteó como prioridad reducir la incertidumbre, mientras México busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas.

El funcionario indicó que la revisión podría derivar en evaluaciones periódicas no concluyentes durante los próximos 10 años. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard , anticipó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)y planteó como prioridad reducir la incertidumbre, mientras México busca aprovechar la relocalización de cadenas productivas .

"Pensar en un cierre rápido" del acuerdo, dijo Ebrard, implicaría llegar al 1 de julio, hacer reuniones y anunciar que el tratado se extiende 16 años, un escenario que calificó comoafirmó durante una sesión de preguntas tras participar en el foro Construyendo Oportunidades, organizado por periódi"la revisión podría tomar más tiempo





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