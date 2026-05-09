Secretario de Educación Pública ambiciona revisar y proponer calendario escolar

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes se reunirá con los secretarios de Educación de todas las entidades para revisar y proponer un nuevo calendario escolar que sustituya al anterior anunciado el jueves por la presidenta de la SEP, Claudia Sheinbaum. La decisión se toma con el objetivo de priorizar el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuidando sus salud y otros aspectos, y también tomando en cuenta las aportaciones de padres y organizaciones de la sociedad civil.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el próximo lunes se revisará la propuesta de ajuste al calendario del ciclo escolar 2025-2026.

El objetivo es revisar el calendario escolar y hacer ya una propuesta definitiva tras una reunión con los secretarios de Educación de todas las entidades, en lugar de mantener el fin de cursos para el 5 de junio, como se había anunciado el jueves. Delgado Carrillo subrayó la importancia de priorizar el aprovechamiento y los aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el cuidado de sus salud y otros aspectos, y agradeció las propuestas de padres y organizaciones sobre los mejores periodos para las vacaciones y las clases





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