Secretario de Hacienda atribuye desaceleración económica a factores externos

Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda, explica que la caída trimestral del PIB mexicano se debe a cambios en la política comercial de EE.UU. y conflictos en Medio Oriente, descartando una 'narcoeconomía' y asegurando la fortaleza de las finanzas públicas.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, abordó este jueves la reciente desaceleración en el crecimiento económico de México durante el primer trimestre del año, atribuyéndola principalmente a una serie de factores externos que han impactado la economía global y, por ende, la nacional.

En una conferencia de prensa dedicada a la presentación del informe trimestral de finanzas públicas, el titular de la SHCP enfatizó que la contracción económica observada no refleja debilidades estructurales inherentes a la economía mexicana, sino más bien una respuesta a eventos y políticas implementadas fuera de las fronteras nacionales. Entre los factores externos clave identificados, Amador Zamora destacó los cambios significativos en la política comercial de Estados Unidos, que han generado incertidumbre y ajustes en los flujos comerciales.

Asimismo, mencionó los conflictos geopolíticos en Medio Oriente, que han provocado volatilidad en los mercados energéticos y disrupciones en las cadenas de suministro globales. Estos elementos, combinados, han ejercido presión sobre sectores estratégicos de la economía mexicana, incluyendo la industria manufacturera, que depende en gran medida de las exportaciones y de la importación de insumos. El impacto se ha manifestado en una disminución de la producción, un aumento de los costos y una reducción de la inversión en algunos segmentos.

Además de estos factores, el Secretario de Hacienda reconoció que las condiciones climáticas adversas también han jugado un papel importante en la desaceleración económica, afectando negativamente a las actividades primarias como la agricultura, la ganadería y la pesca. Las sequías, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos han provocado pérdidas de cosechas, disminución de la producción ganadera y dificultades para la actividad pesquera, lo que ha contribuido a la contracción del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, Amador Zamora insistió en que estos choques son de naturaleza transitoria y que la economía mexicana tiene la capacidad de recuperarse una vez que se disipen estos factores externos. Subrayó la importancia de mantener la disciplina fiscal y de implementar políticas que fomenten la inversión y la competitividad para impulsar el crecimiento económico a largo plazo.

El funcionario también hizo hincapié en la fortaleza de la economía mexicana, destacando su apertura, su diversificación y su capacidad de adaptación a los cambios en el entorno global. La reciente caída del 0.8% en el PIB trimestral, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), representa la mayor contracción registrada en un período similar desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en 2020.

Esta cifra ha generado preocupación entre algunos analistas y ha alimentado el debate sobre la salud de la economía mexicana. Ante estas inquietudes, el Secretario de Hacienda se mostró firme en su defensa de la economía nacional, rechazando categóricamente las acusaciones de que se está gestando una “narcoeconomía”. Amador Zamora calificó este término como infundado y despectivo, argumentando que la economía mexicana es una economía abierta, global, diversa y altamente competitiva.

Insistió en que la economía mexicana se caracteriza por su flexibilidad y su capacidad de generar empleos y riqueza. El Secretario de Hacienda se negó a profundizar en el tema de la “narcoeconomía”, argumentando que no merece ningún comentario debido a la solidez y la competitividad de la economía mexicana. Consideró que este tipo de acusaciones son un intento de desprestigiar a México y de socavar la confianza de los inversionistas.

En cambio, Amador Zamora prefirió centrarse en los aspectos positivos de la economía mexicana, destacando su potencial de crecimiento y su capacidad de superar los desafíos. En relación con las finanzas públicas, el Secretario de Hacienda informó que, a pesar de la caída de los ingresos públicos y el aumento del gasto, las finanzas públicas han mostrado un desempeño favorable y se han mantenido en línea con las metas establecidas en el Paquete Económico 2026 y con la estrategia de consolidación fiscal.

Esto se debe, en parte, a la implementación de medidas de austeridad y a la mejora en la recaudación de impuestos. Amador Zamora aseguró que el gobierno está comprometido con mantener la estabilidad fiscal y con garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, continúa monitoreando de cerca la evolución de la economía global y los factores externos que pueden afectar a la economía nacional.

Se están implementando medidas para mitigar los riesgos y para aprovechar las oportunidades que se presenten. Entre estas medidas se incluyen la diversificación de los mercados de exportación, el fomento de la inversión extranjera directa, el fortalecimiento de las cadenas de suministro nacionales y la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico.

El Secretario de Hacienda también destacó la importancia de mantener un diálogo constructivo con el sector privado y con la sociedad civil para identificar los desafíos y las oportunidades que enfrenta la economía mexicana. El gobierno está comprometido con la creación de un entorno favorable para los negocios y con la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Amador Zamora reiteró su confianza en la capacidad de la economía mexicana para superar los desafíos actuales y para alcanzar su pleno potencial. Enfatizó que México cuenta con una economía sólida, diversificada y competitiva, así como con un capital humano altamente calificado y una ubicación geográfica estratégica. El gobierno está trabajando arduamente para aprovechar estas ventajas y para construir un futuro próspero para todos los mexicanos.

La estrategia económica del gobierno se basa en tres pilares fundamentales: la estabilidad macroeconómica, la inversión en infraestructura y el desarrollo social. Se espera que estas políticas impulsen el crecimiento económico a largo plazo y mejoren el nivel de vida de la población. El gobierno también está comprometido con la lucha contra la corrupción y con la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

Se están implementando medidas para fortalecer las instituciones y para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y efectiva





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