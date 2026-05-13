Secretario de Inteligencia Americano defiende futuras acciones contra funcionarios mexicanos y sugiere que caso contra Rocha Moya es apenas el comienzo.

Cole, secretario de inteligencia estadounidense, aprovechó una audiencia en el Senado y la Cámara alta para afianzar que la acusación por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa es un caso entre otras acciones planificadas contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados a cárteles. También defendió el uso de la sección 702 de la legislación estadounidense de inteligencia, alegando que el uso de estas facultades es para rastrear conexiones relacionadas con terrorismo y narcotráfico. Por su parte, John Kennedy lo criticó en torno a la estrategia de seguridad del expresidente y sugirió que Washington tome medidas directas. Además, se citó la laboral sobre muertes relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El secretario de inteligencia estadounidense apoya futuras acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados a cárteles y sugiere que el caso contra Rocha Moya es apenas el comienzo.

Durante una audiencia en el Senado y la Cámara alta estadounidense, Cole también defendió la legalidad de métodos de vigilancia y consulta de información relacionada con terrorismo y narcotráfico. John Kennedy cuestiona la estrategia de seguridad del expresidente en torno a los cárteles y pide que Washington tome medidas directas. Varias muertes relacionadas con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense también fueron mencionadas durante la audiencia.

El pasado 29 de abril, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron cargos por narcotráfico contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La acusación se presentó en la Corte de Distrito Sur de Nueva York





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