Secretario de Relaciones Exteriores de México recibe a presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la UE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió a la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México. La SRE informó que mañana jueves las y los líderes de la Unión Europea atenderán una agenda de trabajo que incluyera el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de laAsí se pronuncian Antonio Costa y Ursula Von der Leyen tras su llegada a México. El presidente del Consejo Europeo aseguró que está encantado con tanto potencial y por el paisaje que ofrece México. Además, afirmó que el país gobernado por Claudia Sheinbaum y la UE están por iniciar una nueva era en los próximos días. "Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era", escribió Antonio Costa en la red social X. Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era 🇲🇽🇪🇺Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas aseguró que México es uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Además, señaló que esta visita servirá para ampliar la cooperación política en la escena global. Asimismo, reveló que se abordarán temas como los derechos humanos, la igualdad de género y el cambio climático.Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, recibió la tarde de este miércoles en la Base Aérea Militar N°19 de la Ciudad de México, a la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas , Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La SRE informó que mañana jueves las y los líderes de la Unión Europea atenderán una agenda de trabajo que incluyera el documento para el Establecimiento de un Diálogo Estratégico en Asuntos Globales entre México y la Unión Europea, así como la adopción de laAsí se pronuncian Antonio Costa y Ursula Von der Leyen tras su llegada a México El presidente del Consejo Europeo aseguró que está encantado con tanto potencial y por el paisaje que ofrece México. Además, afirmó que el país gobernado por Claudia Sheinbaum y la UE están por iniciar una nueva era en los próximos días.

"Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento. La UE y México están a punto de iniciar una nueva era", escribió Antonio Costa en la red social X. Estoy encantado de estar en este país maravilloso y con tanto potencial. Nuestras relaciones viven su mejor momento.

La UE y México están a punto de iniciar una nueva era 🇲🇽🇪🇺Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea y a Kaja Kallas aseguró que México es uno de los socios más cercanos de Europa en América Latina. Además, señaló que esta visita servirá para ampliar la cooperación política en la escena global.

Asimismo, reveló que se abordarán temas como los derechos humanos, la igualdad de género y el cambio climático. Looking forward to signing our new 🇪🇺🇲🇽 agreements.. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tien





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