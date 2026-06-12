Secretario de Seguridad Ciudadana Agradece a Policías durante Inauguración del Mundial de Fútbol

El secretario de seguridad y protección ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, agradeció y reconoció a las y los policías por su despliegue durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

El secretario de seguridad y protección ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch , agradeció y reconoció a las y los policías por su despliegue durante la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

García Harfuch destacó la profesionalidad y valentía de los policías, quienes actuaron con temple, disciplina y firmeza en el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) labora con el gobierno de la capital del país, encabezado por Clara Brugada, según instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, también agradeció y reconoció a las y los policías por su disciplina, entrega y profesionalismo, lo que permitió garantizar el derecho a la movilidad, a la libre expresión y a la manifestación. A pesar de los agradecimientos, la organización Amnistía Internacional (AI) condenó la violencia policial durante las protestas en el sur de la Ciudad de México.

La organización alertó sobre las confrontaciones entre civiles y elementos de seguridad, y rechazó cualquier acto violento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y cualquier autoridad federal involucrada. Amnistía Internacional exigió el respeto, la protección y la garantía de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y protesta.

Además, se registraron detenciones y momentos de tensión en la zona sur de la capital mexicana, y se sumó la marcha de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE) y de miles de familiares de víctimas de desaparición que se desplazan por la zona centro de la capital exigiendo justicia por los más de 133 mil desaparecidos en México





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