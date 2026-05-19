Secretario de Seguridad de León confirma video de jóvenes asesinados en León

El secretario de Seguridad de León confirmó que los jóvenes asesinados en León fueron atacados dentro de una casa abandonada en la colonia Cumbres de la Gloria y que diariamente se observan actividades ilícitas relacionadas con la venta de drogas en varios fraccionamientos.

El secretario de Seguridad de León confirmó que los jóvenes asesinados en León fueron atacados dentro de una casa abandonada en la colonia Cumbres de la Gloria, donde ocurrieron hechos violentos que dejaron a los cuerpos ensangrentados en su interior.

Aseguró que en esta zona de la ciudad, las casas abandonadas por sus dueños son utilizadas para realizar actividades ilícitas y que constantemente se intervienen por parte de las autoridades para detener a las personas sospechosas. También explicó que diariamente se intervienen este tipo de viviendas en varios puntos de la ciudad y que la ciudadanía debe reportar cualquier caso sospechoso para poder intervenir.

El secretario de Seguridad se refirió a Vista Esmeralda, La Fragua, Brisas del Campestre y Villas de San Juan como fraccionamientos dónde la situación se presenta principalmente y donde diariamente se observan actividades ilícitas relacionadas con la venta de drogas





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