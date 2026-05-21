Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana confirma orden de aprehensión en contra de Jesús Corona por delitos de delincuencia organizada y contra la salud

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que a orden de aprehensión librada por un juez federal contra el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, es por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, extorsión, tráficos de armas y contra la salud, así como por brindar protección a una célula local del Cártel del Pacífico.

Guardia Nacional unas horas antes de que se librara una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y delitos contra la salud , sin que se sepa hasta el momento cuál es su paradero.dio a conocer su visita a la Guardia Nacional el martes 19 de mayo a las 17:18 horas, es decir, unaspresidentes municipales de Jiutepec, Eder Rodríguez Casillas, y de Cuernavaca, José Luis Uriósteguique el operativo para la detención de Jesús Corona A las 7:46 de la mañana de este miércoles 20 de mayo, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch,Continúan las acciones para cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Jesús ‘NPosteriormente, poco después de las 2 de la tarde de este 20 de mayo, el titular de la SSPC confirmó que a orden de aprehensión librada por un juez federal contra el alcalde de Cuautla , Jesús Corona Damián, es por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada , extorsión , tráficos de armas y contra la salud , así como por brindar protección a una célula local del Cártel del Pacífico.

s por sus presuntos vínculos con, líder de una célula delictiva del Cártel del Pacífico en el estado de Morelos





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