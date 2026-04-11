Sectur respalda la cancelación del Acamoto 2026 en Acapulco y promete eventos turísticos de mayor calidad

La Secretaría de Turismo federal apoya la decisión de cancelar el Acamoto 2026 en Acapulco, priorizando la seguridad y la promoción de eventos turísticos de alta calidad que beneficien a la población y refuercen la imagen del destino. Se enfatiza la importancia de la legalidad y el orden para el desarrollo turístico sostenible.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo ( Sectur ) del gobierno federal, expresó su respaldo a las decisiones tomadas por el gobierno municipal de Acapulco y el gobierno de Guerrero en relación con la cancelación del evento Acamoto 2026. La funcionaria enfatizó el compromiso de la Sectur con eventos que promuevan la prosperidad y el bienestar de la población, priorizando siempre el beneficio para los habitantes de Acapulco .

Su apoyo se basa en la evaluación de eventos pasados y en la necesidad de garantizar un entorno seguro y favorable para el turismo. Rodríguez Zamora subrayó que la Sectur se suma a la no autorización del evento y se compromete a impulsar eventos turísticos de mayor calidad, que reflejen el potencial de Acapulco como destino turístico de renombre internacional. Estos eventos estarán alineados con la imagen de Acapulco como la bahía más hermosa del mundo y buscarán atraer a un turismo que valore la seguridad, el orden y la calidad de los servicios ofrecidos. La Secretaria resaltó la importancia de vincular la promoción turística con el orden y la legalidad, aspectos fundamentales para el éxito y la sostenibilidad del sector turístico. Su intervención tuvo lugar durante la presentación de la agenda turística con motivo del 50 aniversario del Tianguis Turístico en Acapulco, donde sus palabras recibieron una cálida acogida por parte de los asistentes. La iniciativa de cancelar el Acamoto 2026 surge de una colaboración entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, quienes han analizado los resultados de ediciones anteriores y han considerado que la realización de este evento, tal como se concibe actualmente, no se alinea con los objetivos de desarrollo turístico y seguridad de la ciudad. La Sectur, al respaldar esta decisión, reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades locales para fortalecer el posicionamiento de Acapulco como un destino turístico de primer nivel, atractivo, seguro y sostenible. Además de la declaración de la Secretaria, el presidente de Coparmex capítulo Guerrero, Daniel García, también se pronunció al respecto. García destacó la importancia de priorizar la seguridad y el orden en Acapulco, y enfatizó que cualquier acción, incluyendo posibles bloqueos comerciales, debe ajustarse a la legalidad. Subrayó el derecho de los negocios a establecer políticas y reglamentos, pero siempre dentro del marco legal, garantizando así un ambiente de respeto y cumplimiento de las normas. Esta postura refleja la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades, el sector empresarial y la sociedad civil para construir un destino turístico atractivo y seguro para todos. La sinergia entre estos actores es fundamental para asegurar el crecimiento económico y la mejora continua de la calidad de vida de los habitantes de Acapulco





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