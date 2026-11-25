El presidente Abelardo De la Espriella confirmó la liberación de rehenes retenidos desde el martes en un supermercado de Cartagena tras un fallido asalto a un vehículo de valores.

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, confirmó mediante redes sociales que todas las personas secuestradas en un supermercado de Cartagena de Indias fueron liberadas con vida durante la madrugada del miércoles. Este operativo conjunto de alto nivel involucró a la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, poniendo fin a una tensa situación que comenzó la mañana del martes.

Mecanismo de la Operación Policial

La Crisis inició cuando un grupo de hombres armados se refugió en el establecimiento comercial tras frustrar un intento de asalto a un vehículo transportador de valores. El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del martes, momento en que los delincuentes, vestidos con capuchas y portando lo que parecían ser armas largas, ingresaron al estacionamiento del centro comercial.

Also read Asalto con rehenes en un almacén de Cartagena, Colombia: Hombres armados retienen a clientes y trabajadores

Los equipos de vigilancia detectaron la amenaza inmediatamente y activaron los botones de pánico, un sistema de alarma silenciosa conectado directamente con la Policía. Esta alerta temprana permitió el despliegue estratégico de las autoridades alrededor del edificio, posicionando elementos especializados en azoteas cercanas para monitorear y controlar la zona sin alertar a los secuestradores.

Posiciones y Estrategia de Autoridades

El presidente De la Espriella viajó a Cartagena para presenciar la situación y autorizó el operativo tras revisar el estado con los mandos militares y policiales. Durante la jornada, las autoridades dieron a los responsables la oportunidad de entregarse y liberar a los retenidos, pero rechazaron esa posibilidad de rendición inmediata.

Las fuerzas del orden utilizaron altavoces para solicitar la liberación de los rehenes, mientras el mandatario se incorporó al Puesto de Mando Unificado (PMU) junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y el director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera. De la Espriella expresó confianza pública en que los secuestrados saldrían con vida, asegurando que la operación tendría un desenlace favorable.

Impacto en la Comunidad Turística

A lo largo del martes, los secuestradores permitieron la salida de varias personas para reducir la presión sobre el grupo retenido. Primero liberaron a cinco mujeres mayores y posteriormente liberaron a otras cinco víctimas, demostrando cierta flexibilidad en su comportamiento durante la negociación.

La seguridad en Cartagena de Indias, principal destino turístico de América Latina, permanece en alerta tras este incidente que marcó la agenda del presidente. De la Espriella felicitó a los integrantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares por el éxito del rescate, advirtiendo al país que el gobierno no tolerará acciones delictivas que afecten la tranquilidad de la ciudadanía.