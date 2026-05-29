Secuestro de ex director de la Policía de Investigación en Zacatecas activa intensa investigación

El ex director de la Policía de Investigación de Zacatecas, Gustavo Domínguez, fue privado de su libertad en la Avenida San Marcos de la capital. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto inició una carpeta de investigación, identificó un vehículo vinculado y mantiene seguimiento operativo. La víctima dejó la institución hace un año y ocho meses, pero esto no frena las acciones de búsqueda. No se han recibido exigencias económicas hasta ahora.

La noche de este martes, el ex director de la Policía de Investigación en Zacatecas , Gustavo Domínguez , fue privado de su libertad en la Avenida San Marcos, en la capital del estado.

Este incidente ha desencadenado una inmediata respuesta por parte de las autoridades, que han abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y ubicar al ex funcionario. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de su Fiscalía Especializada en el Combate de Delitos de Alto Impacto, confirmó el inicio de las diligencias correspondientes tras la denuncia por la desaparición forzada de quien se desempeñó como titular de la Policía de Investigación.

Según el comunicado oficial, las primeras actuaciones ministeriales y de inteligencia han permitido identificar un vehículo vinculado al caso, sobre el cual se mantiene un estricto seguimiento operativo y un análisis exhaustivo de información. Hasta el momento, la Fiscalía ha señalado que no ha recibido ninguna comunicación o exigencias económicas relacionadas con el secuestro, lo que sugiere que losmotivos detrás del hecho aún son desconocidos.

Además, se precisó que la víctima dejó de laborar en la institución hace aproximadamente un año y ocho meses, aunque esta situación no limita las acciones de búsqueda y localización que se están implementando con carácter prioritario. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a encontrar a Gustavo Domínguez, mientras se intensifican los operativos en la zona y se analizan todas las líneas de investigación posibles.

Este caso representa un nuevo desafío para las instituciones de seguridad en Zacatecas, que enfrentan una compleja situación de violencia y criminalidad. La privación de la libertad de un ex alto mando policial pone en evidencia los riesgos que enfrentan no solo los funcionarios en activo, sino también quienes han abandonado la institución.

La Fiscalía ha reiterado su compromiso de actuar con firmeza y diligencia para resolver este ilícito y llevar ante la justicia a los responsables, sin descartar que el móvil pueda estar relacionado con acciones delincuenciales o con represalias por antiguas funciones desempeñadas. Asimismo, se ha informado que se mantiene coordinación con otras instancias de seguridad para ampliar el alcance de la investigación y garantizar la rápida localización de la víctima.

La sociedad zacatecana observa con atención el desarrollo de este caso, que ha generado consternación y preocupación por la seguridad de los ciudadanos y de los ex servidores públicos





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