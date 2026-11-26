La secretaria Xóchitl Molina González responde a cuestionamientos del Congreso de Veracruz sobre el gasto en eventos culturales y giras internacionales.

La Secretaria de Cultura del estado de Veracruz, Xóchitl Molina González, enfrentó las críticas del Congreso Local al justificar la inversión de 1.5 millones de pesos para la logística del concierto del DJ neerlandés Martin Garrix. Este evento, llevado a cabo en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, requirió una compleja estructura operativa para garantizar la seguridad y el bienestar de la audiencia masiva.

Desglose de los 1.5 MDP en Logística Concierto

La asignación de 1.5 millones de pesos no cubrió los honorarios artísticos, los cuales fueron asumidos por el Gobierno federal, sino que se destinaron exclusivamente a los servicios auxiliares del espectáculo. Los recursos financieros se distribuyeron para cubrir los costos de instalación de vallas de seguridad, puntos de hidratación, atención médica de emergencia y la provisión de servicios sanitarios para la multitud.

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La funcionaria detalló que esta infraestructura fue necesaria para gestionar la presencia de más de 130 mil asistentes, quienes provenían tanto de la entidad como de otras partes del país. Al dividir el gasto total entre la asistencia registrada, el costo operativo por persona se situó en aproximadamente 11 pesos, una cifra que la secretaria calificó como razonable para garantizar un evento seguro.

Cuestionamientos sobre Costos Culturales y Gira Internacional

El diputado priista Héctor Yunes Landa llevó la batuta de las críticas, cuestionando la utilidad de estos desembolsos públicos. En su intervención, cuestionó no solo el gasto en espectáculos masivos, sino también la contratación de influencers digitales para la promoción de las actividades de la dependencia, sugiriendo una falta de prioridades claras en la administración cultural estatal.

Por su parte, la diputada Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano, centró su interrogante en las giras internacionales de 2025. Señaló que estos viajes a ciudades como Madrid, Nueva Orleans y Londres costaron cerca de 7.5 millones de pesos, lo que representó más del 3.6 por ciento del presupuesto inicial de la Secretaría durante ese ejercicio fiscal.

Córdova Molina exigió conocer qué beneficios económicos y comerciales concretos obtuvieron los artistas y artesanos veracruzanos de esas travesías. La legisladora argumentó que si estas giras fueron una inversión estratégica, el estado debería estar visualizando sus frutos de manera tangible, priorizando las oportunidades generadas para los locales sobre el simple hecho de visitar múltiples países.

Defensa de la Cultura y Nuevos Proyectos 2026

Xóchitl Molina González defendió las giras como una inversión necesaria para posicionar la cultura veracruzana en el extranjero. Además, justificó el uso de figuras digitales como el creador de contenido Farid Dieck en el Festival del Mar, argumentando que esta estrategia es vital para conectar con el público joven y ampliar el alcance de las actividades gubernamentales.

En cuanto a otros proyectos, la secretaria informó que las presentaciones de la escritora y dramaturga Sabina Berman en Boca del Río y Xalapa costaron más de 200 mil pesos. Estas actividades se realizaron de forma gratuita para el público, bajo el objetivo de promover una cultura de paz y prevenir la violencia contra las mujeres.

Frente a las exigencias de transparencia, la dependencia se comprometió a detallar los recursos destinados a nuevas giras durante 2026. La comparación entre el bajo costo operativo por espectador en el evento de Martin Garrix y el alto gasto en las giras internacionales marca el punto de fricción actual en la política cultural veracruzana.