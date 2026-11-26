La Secretaría de Cultura de Veracruz detalló el impacto de 6 mil acciones culturales y 2.4 millones de asistentes en festivales como el Carnaval y Salsa Fest durante el año 2026.

La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER) confirmó que los eventos culturales del estado congregaron a más de 2.4 millones de asistentes durante el año 2026. María Xóchitl Molina González, secretaria de la dependencia, detalló ante el Congreso local que las actividades extendieron su cobertura territorial a 167 de los 212 municipios veracruzanos, alcanzando una cobertura del 79 por ciento del territorio estatal.

Impacto de Festivales Principales en 2026

El Carnaval de Veracruz encabezó la asistencia con 1 millón 200 mil 70 personas, consolidándose como el evento con mayor afluencia. Le siguió el Salsa Fest, que registró 580 mil asistentes durante tres días de conciertos, atrayendo visitantes de 14 entidades del país y 10 naciones internacionales. La Cumbre Tajín en Papantla reunió a 188 mil personas en el parque Takilhsukut, donde más de 3 mil artistas y 220 artesanos participaron en cerca de 2 mil actividades.

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En la zona arqueológica de Tajín se registraron 11 mil 88 visitantes adicionales. El Festival Puerto Sonoro congregó a 130 mil personas en la Macroplaza de Veracruz. Por su parte, el Festival del Mar en Coatzacoalcos contó con 125 mil asistentes a conciertos y 2 mil 850 personas a conferencias. Las fiestas de la Candelaria reunieron a más de 60 mil personas, mientras que el Festival Yolpaki alcanzó 36 mil asistentes.

Distribución de Participantes por Grupo Demográfico

La dependencia reportó un millón 428 mil 957 participaciones totales en las actividades culturales planificadas para 2026. De este total, 664 mil 419 correspondieron a adultos, 339 mil 432 a jóvenes y 294 mil 523 a adultos mayores. La participación infantil fue de 122 mil 472 niñas y niños, destacando el enfoque intergeneracional de las políticas culturales estatales.

Adicionalmente, se registraron 8 mil 111 participaciones en actividades virtuales. Los recintos culturales del estado recibieron a 333 mil 113 usuarios mediante 2 mil 235 actividades que incluyeron música, teatro, cine, danza y talleres. Este volumen representa un incremento del 56.3 por ciento respecto al año anterior, según los datos presentados en la comparecencia oficial.

Inversión en Patrimonio y Apoyos a Creadores

Nueve exposiciones artísticas nacionales e internacionales, incluyendo obras de Estados Unidos e Italia, registraron 314 mil 157 asistentes. La secretaria Molina González informó que 16 recintos culturales fueron objeto de trabajos de rehabilitación, entre ellos el Centro Cultural Atarazanas. También se ejecutaron intervenciones para conservar murales y pinturas, aunque no se especificaron los montos de inversión asignados a estas obras de mantenimiento.

En el ámbito de la preservación cultural, la SECVER identificó expresiones en riesgo en 36 municipios y reconoció a seis personas mediante el programa Tesoros Humanos Vivos 2026. El Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) incorporó a 106 creadores, sumando 173 beneficiarios en los primeros dos años de la administración. El Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) mantiene 57 proyectos en desarrollo en 34 municipios.

Formación Artística y Apoyo a Pueblos Originarios

Las acciones dirigidas a los pueblos originarios incluyeron una jornada cultural y académica en Zaragoza con 1 mil 100 participantes y representantes de siete pueblos indígenas. Se organizaron dos encuentros de medicina tradicional en Orizaba y Catemaco, donde se brindaron 5 mil 23 servicios. La funcionaria señaló que 2 mil maestros artesanos reactivaron su actividad económica mediante las acciones de promoción impulsadas por la secretaría.

En formación, la Red Estatal de Coros atendió a 578 personas de 11 municipios. El Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles realizó 107 actividades en beneficio de 3 mil 722 personas. La Escuela Libre de Música proporcionó formación a 430 alumnos, y el programa Alas y Raíces atendió a 1 mil 443 menores de edad mediante 22 actividades en cinco municipios.