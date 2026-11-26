Sedema y Policía Ciudadana retiraron su despliegue en Milpa Alta tras la resistencia vecinal en Teopanixpa. Más de 100 patrullas se marcharon sin desalojar el predio.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, conocida como Sedema, suspendió un operativo de desalojo programado en la zona de Villa Milpa Alta, en la alcaldía homónima. Este despliegue, que involucró a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y contó con un número significativo de elementos policiales, terminó con la retirada de las fuerzas de seguridad sin haber ejecutado la acción prevista.

Movilización vecinal detiene operativo policial

El núcleo del conflicto surgió durante la medianoche del miércoles, cuando se registró una fuerte presencia de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la cabecera municipal de Milpa Alta. Las autoridades acudieron con la intención supuesta de desalojar a una señora de una propiedad específica, lo que disparó la alerta inmediata entre los comuneros locales.

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Al percatarse del masivo despliegue policial, los residentes activaron sus redes de comunicación tradicional. Los pobladores alertaron a sus vecinos y utilizaron las campanas de la iglesia para convocar a un mayor número de personas a la zona. Esta rápida respuesta comunitaria permitió organizar la defensa del territorio ante la inminente intervención estatal.

Los habitantes instal barricadas defensivas y encendieron una fogata en puntos estratégicos para marcar su presencia. Se mantuvieron atentos y vigilantes ante la posible llegada de la policía, demostrando una organización sólida que buscaba disuadir el avance de las autoridades sin recurrir a la violencia inicial, pero con firmeza en su resistencia civil.

Presencia policial y retirada sin confrontación

Las imágenes circuladas en redes sociales evidenciaron la escala del despliegue gubernamental. Se observó la acumulación de más de 100 camionetas tipo patrulla, además de autobuses de la policía, estacionados a lo largo del bulevar Nuevo León Puente. Este dispositivo se ubicó cerca de la glorieta donde se encuentra una estatua dedicada a Emiliano Zapata, marcando la tensa atmósfera en el área.

No obstante, la situación evolucionó hacia una retirada ordenada por parte de las fuerzas de seguridad. Los reportes confirman que el desalojo no se concretó y, sorprendentemente, ni siquiera se estableció un diálogo formal entre las autoridades y los comuneros. Los policías terminaron por marcharse de la zona sin que llegara a producirse una confrontación directa o escalada de violencia con los pobladores.

El retiro se ejecutó sin incidentes graves en los puntos clave donde los vecinos aguardaban, incluyendo el cruce de Jalisco Oriente y México Sur. La ausencia de acción directa por parte de Sedema y la Policía Ciudadana sugiere una decisión administrativa o táctica para evitar el conflicto abierto, dejando la situación territorial sin resolver por el momento.

Defensa del predio Teopanixpa y alegatos ciudadanos

Durante la movilización, algunos residentes hicieron visible su postura mediante la exhibición de lonas informativas. En estos mantos se denunciaba presunta corrupción en los juzgados locales, argumentando que estas irregularidades son la base legal que utilizan para defender su posesión legítima del predio denominado Teopanixpa. Este nombre identifica la tierra en disputa.

Los reportes preliminares de la situación indican que el operativo planeado tenía como objetivo la zona centro de la alcaldía, ubicada geográficamente al sureste de la capital del país. La intervención estaba dirigida específicamente a despojar a la propietaria individual, pero la resistencia colectiva de la comunidad de comuneros bloqueó físicamente y políticamente esta acción.

Impacto y falta de explicaciones oficiales

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre los motivos exactos que justificaron un despliegue de seguridad de tal magnitud. La ausencia de comunicados claros deja un vacío informativo sobre la legitimidad jurídica del desalojo suspendido y las razones de la retirada apresurada de las fuerzas policiales.

En las redes sociales, la acción de la Secretaría del Medio Ambiente y de la Policía Ciudadana fue calificada ampliamente como excesiva. Los ciudadanos cuestionan la proporcionalidad de usar cientos de patrullas para un desalojo residencial o de propiedad comunal, lo que ha generado un debate local sobre el uso de la fuerza pública en conflictos territoriales.

La situación actual deja al predio Teopanixpa en un estado de incertidumbre jurídica y física. La comunidad mantiene su vigilancia y presencia en el territorio, mientras que Sedema y el gobierno local deben responder ante la opinión pública sobre la validez de sus acciones y los próximos pasos administrativos respecto a la propiedad en disputa.