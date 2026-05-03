Sedema sella tala ilegal en Cuajimalpa; investiga daño ambiental

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México clausuró una zona en Cuajimalpa donde se detectó tala ilegal de árboles sin autorización. Se investiga el daño ambiental causado y se busca a los responsables.

La Secretaría del Medio Ambiente ( Sedema ) de la Ciudad de México ha procedido al cierre de una zona en la alcaldía Cuajimalpa , específicamente en el paraje conocido como “El Ocotal”, debido a la detección de tala ilegal de árboles.

La acción se deriva de una inspección extraordinaria enfocada en el arbolado urbano y periurbano, respondiendo a denuncias y a la necesidad de proteger los recursos naturales de la ciudad. El operativo, realizado por personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA), reveló evidencias contundentes de actividades de derribo y poda realizadas sin la debida autorización, contraviniendo las normativas ambientales vigentes.

Durante la inspección, llevada a cabo el sábado 2 de mayo de 2026, los inspectores documentaron la presencia de 14 tocones con cortes recientes, lo que indica que los árboles fueron talados en un periodo cercano a la fecha de la inspección. Además, se contabilizaron aproximadamente 25 metros cúbicos de residuos provenientes de la tala y la poda, evidenciando la magnitud de la intervención.

Se observaron también intervenciones significativas en la copa de diversos árboles, superando en muchos casos el 25% de su volumen, lo que puede comprometer su salud y estabilidad a largo plazo. La zona más afectada se localiza en las inmediaciones de la calle Santa Rita, en la carretera México-Toluca, un área de importancia ecológica y paisajística.

La Sedema enfatiza que los trabajos realizados carecían de cualquier tipo de respaldo legal, incluyendo la autorización correspondiente, un dictamen técnico que justificara la intervención, una acreditación vigente que avalara la capacidad de los responsables para realizar trabajos en el arbolado, y la documentación necesaria para el manejo adecuado de los residuos generados. Esta falta de cumplimiento normativo constituye una infracción grave a la legislación ambiental de la Ciudad de México, y las autoridades competentes iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados y aplicar las sanciones que correspondan.

La dependencia ha colocado sellos de clausura en la zona afectada para impedir la continuación de las actividades ilegales y garantizar la preservación del resto del arbolado. Se busca establecer con precisión quiénes fueron los responsables de la tala ilegal, ya sea particulares, empresas o incluso funcionarios públicos, y determinar si existió algún tipo de colusión o negligencia en la supervisión de los trabajos.

La Sedema reitera su compromiso con la protección del medio ambiente y la defensa del patrimonio natural de la Ciudad de México, y advierte que no tolerará actos que pongan en riesgo la salud de los ecosistemas urbanos y periurbanos. La tala ilegal de árboles no solo causa daños ambientales directos, como la pérdida de biodiversidad y la disminución de la capacidad de absorción de dióxido de carbono, sino que también puede generar problemas de erosión del suelo, deslizamientos de tierra y alteraciones en el ciclo hidrológico.

Paralelamente a la investigación sobre la tala ilegal en Cuajimalpa, se ha generado debate en torno a la situación legal del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien recientemente solicitó una licencia a su cargo. Diversos analistas y abogados explican que, para que Rocha pueda ser procesado por cualquier delito, es necesario que sea desaforado o que renuncie formalmente a su cargo.

El desaforamiento es un procedimiento legal que implica la separación del funcionario público de su puesto para que pueda ser juzgado por un delito común. La renuncia, por su parte, implica la decisión voluntaria del funcionario de abandonar su cargo, lo que también lo somete a la jurisdicción ordinaria.

La discusión sobre el caso de Rocha se suma a la preocupación generalizada por la impunidad y la corrupción en el ámbito político, y subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de la ley. La Sedema, por su parte, continúa con su labor de inspección y vigilancia en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de prevenir y sancionar la tala ilegal de árboles y promover el uso sostenible de los recursos naturales.

Se insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo el arbolado urbano y periurbano, a través de los canales de atención ciudadana de la Sedema. La colaboración ciudadana es fundamental para proteger el medio ambiente y construir una ciudad más verde y sostenible





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sedema Tala Ilegal Cuajimalpa Medio Ambiente Árboles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobernador de Sinaloa se licencia en medio de investigación por presuntos vínculos con el CártelRubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, solicitó y obtuvo una licencia temporal de 30 días para separarse de su cargo, mientras se investigan acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa tras señalamientos del gobierno de Estados Unidos. La oposición considera la licencia insuficiente y exige mayor transparencia e investigación.

Read more »

En medio de crisis política, designan a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de SinaloaEl Congreso del Estado de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, tras la solicitud de licencia presentada por Rubén Rocha Moya para separarse temporalmente del cargo. La ahora mandataria estatal s...

Read more »

Rebasados, los servicios de inteligencia en medio de las tensiones con EU por el narcoFracasó el decreto de López Obrador para contener a los agentes de EU en México. La revelación de la infiltración de la CIA en Chihuahua, sin que lo advirtiera la inteligencia mexicana, es un escándalo que la presidenta Sheinbaum intenta apaciguar; lo mismo ocurre con el caso Rocha Moya.

Read more »

En medio de tensiones políticas, Morena llega a su VIII Congreso Nacional para renovar su dirigenciaDe acuerdo con la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, el encuentro se realizará en el World Trade Center de la Ciudad de México y tendrá como objetivo central elegir al líder o lideresa, así como la Secretaría de Finanzas

Read more »

Morena se Renueva en Medio de Acusaciones de NarcotráficoEl partido Morena celebra su Congreso Nacional para elegir una nueva dirigencia, en un contexto marcado por las acusaciones de la justicia estadounidense contra el gobernador con licencia de Sinaloa y otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico. La elección se produce en preparación para las elecciones de 2027 y tras la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia del partido.

Read more »

Clausuran zona de derribo de arbolado en “El Ocotal”, alcaldía CuajimalpaSe colocaron sellos de clausura tras detectar derribo y poda sin autorización

Read more »