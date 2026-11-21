La secretaria Luz Mariela Zaleta Mendoza presentó ante el Congreso los logros ambientales de 2026, incluyendo reforestación masiva y protección de fauna en Veracruz.

La secretaria de Medio Ambiente de Veracruz, Luz Mariela Zaleta Mendoza, presentó ante la Comisión Permanente de Medio Ambiente del Congreso de Veracruz el balance detallado de las acciones gubernamentales durante el año 2026. Este ejercicio de rendición de cuentas, desarrollado por la LXVII Legislatura, destacó la implementación de políticas ambientales responsables dirigidas a proteger el patrimonio natural del estado.

Conservación de Fauna y Áreas Protegidas en 2026

El Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina registró en 2026 la protección de más de 20 mil nidos y la liberación de más de 80 mil crías. En la Unidad de Manejo Naturalia Santuario de Vida Silvestre, se atendieron casi 160 ejemplares de fauna silvestre, manteniendo bajo resguardo especializado más de 280 animales. El Aquarium de Veracruz recibió a más de un millón 50 mil visitantes y fortaleció su programa de rescate animal con casi 250 animales atendidos.

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Las 30 áreas naturales protegidas de competencia estatal, que abarcan 83 mil 382 hectáreas, cuentan actualmente con mejores condiciones de manejo y vigilancia. Este esfuerzo institucional ha permitido integrar criterios ambientales en la toma de decisiones y fortalecer la resiliencia territorial frente a crisis ecológicas. La administración ha logrado involucrar activamente a municipios, comunidades y la ciudadanía en la protección de estos ecosistemas vitales.

Reforestación y Combate Forestal

Los nueve viveros de la Secretaría reportaron en 2026 la producción de más de un millón 200 mil plantas. De esta cifra, 570 mil corresponden a producción y 708 mil a mantenimiento, destinándose 900 mil ejemplares específicamente a reforestación. Las brigadas forestales de la Sedema atendieron casi 50 incendios forestales en una superficie afectada de 310 hectáreas durante el año.

Además, se realizó mantenimiento en casi 30 hectáreas propensas a incendios mediante podas, acompañadas de monitoreo y control de plagas. En la Jornada Nacional de Reforestación 2026, la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitió intervenir más de mil 700 hectáreas. Participaron más de 26 mil personas y se establecieron más de 380 mil ejemplares de especies nativas.

Gestión de Residuos y Educación Climática

El diagnóstico estatal de disposición de residuos identifica 204 sitios, incluyendo 17 rellenos sanitarios autorizados. A través de agendas sectoriales y municipales, se implementaron más de 150 acciones de adaptación ante el Cambio Climático. Estas medidas incluyeron reforestación, educación ambiental, recuperación de aceite vegetal y sustitución de luminarias en diversas localidades.

Se realizaron más de 200 acciones de educación ambiental con la participación de casi ocho mil personas en 105 municipios. El Reciclatón Ecofest 2026 se llevó a cabo en 12 sedes con la participación de 80 municipios. Las campañas regionales acopiaron más de 280 toneladas de residuos de manejo especial y más de dos mil litros de aceite vegetal usado.

Protección Jurídica y Bienestar Animal

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente atendió más de 300 denuncias ciudadanas provenientes de casi 90 municipios. Se brindaron más de mil 300 orientaciones jurídicas a más de mil 400 personas para facilitar su acceso a instancias competentes. En la campaña Econavidad, se recolectaron más de seis mil 300 árboles de navidad naturales en casi 130 puntos para su aprovechamiento.

Como resultado de sanciones y compensaciones ambientales, se obtuvieron casi seis mil insumos médicos y veterinarios integrados en 47 kits. Estos recursos fortalecieron acciones de esterilización y bienestar animal. La comparecencia estuvo a cargo de las diputadas Imelda Garrido Alvarado, Roxana Barragán Hernández y Sara Inés Palomino Salinas, quienes presidieron la instancia legislativa desde las 17:02 horas.