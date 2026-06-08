Sedena activa Plan DN-III-E en preventivo por temporada de lluvias y ciclones 2026

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en alerta a más de 33 mil 500 efectivos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y prepara maquinaria, aeronaves y suministros para posibles emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) informó que mantiene activado el Plan DN-III-E en su fase de prevención en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ante las afectaciones que pudieran derivarse de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026 .

De acuerdo con la dependencia, más de 33 mil 500 efectivos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional se encuentran en situación de alerta para atender posibles emergencias provocadas por fenómenos meteorológicos en el sur del país. La Sedena señaló que el personal militar y de la Guardia Nacional participa de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno mediante reuniones de trabajo, intercambio de información y acciones preventivas enfocadas en la protección de la población.

Entre las actividades que actualmente se desarrollan se encuentran recorridos de vigilancia en zonas identificadas como de riesgo, monitoreo permanente de ríos y cuerpos de agua, así como labores de despeje y supervisión en importantes vías de comunicación. Las acciones incluyen trabajos en la Autopista del Sol, en el tramo Chilpancingo-Acapulco, en Guerrero, así como en la carretera Oaxaca-Tehuantepec, donde se realizan labores preventivas para mantener la circulación y reducir riesgos ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

La Sedena informó que dentro del personal que se mantiene en estado de alerta se encuentra la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres, especializada en la atención de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. Esta fuerza cuenta con nueve unidades de maquinaria pesada que podrían ser utilizadas para remover escombros, rehabilitar caminos o atender afectaciones en infraestructura.

Asimismo, se encuentran disponibles cinco aeronaves de ala rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana destinadas al traslado de personas, víveres e insumos mediante el establecimiento de puentes aéreos en caso de que las condiciones meteorológicas o los daños en carreteras dificulten el acceso terrestre. Como parte de la capacidad logística para la atención de la población, las Fuerzas Armadas también mantienen preparada una cocina comunitaria, una tortilladora con capacidad para producir hasta dos mil 500 raciones calientes diarias y una planta potabilizadora con capacidad para distribuir mil litros de agua al día.

La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que, de manera adicional a los elementos desplegados en las entidades con mayor riesgo, más de mil 300 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres permanecen en situación de alerta en el Valle de México. Este personal se encuentra disponible para movilizarse hacia cualquier región del país que requiera apoyo inmediato en caso de contingencias derivadas de lluvias intensas, inundaciones, deslaves o el impacto de sistemas tropicales.

La dependencia federal informó que en el Centro Estratégico Militar de Acopio ubicado en la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, se mantienen almacenados diversos insumos para ser distribuidos en caso de emergencia. Entre los recursos disponibles se encuentran 8 mil 798 despensas, 14 mil 840 canastas alimentarias, 25 mil 308 litros de agua embotellada y 15 mil 448 paquetes de enseres.

La Sedena indicó que estos suministros forman parte de las reservas estratégicas destinadas a apoyar a la población afectada por fenómenos naturales y pueden ser movilizados de manera inmediata cuando las circunstancias lo requieran. La institución señaló que las acciones implementadas forman parte de la fase preventiva del Plan DN-III-E, mecanismo utilizado por las Fuerzas Armadas para la atención de emergencias y desastres naturales en territorio nacional.

La estrategia contempla la coordinación con autoridades civiles, el monitoreo constante de zonas vulnerables y la preparación de recursos humanos y materiales para una eventual intervención. La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional mantienen su disposición para apoyar a la población en labores de auxilio, protección de bienes, mantenimiento del orden y recuperación de zonas afectadas en caso de que las condiciones meteorológicas así lo demanden





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