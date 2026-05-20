Sedes de concentración de las selecciones en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022

La FIFA ha anunciado las sedes de concentración de las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Las selecciones se instalarán en sus respectivos países anfitriones, eligiendo bases estratégicas para optimizar traslados y mantener el enfoque competitivo.

La expectativa crece por conocer las listas definitivas de las selecciones y los planes logísticos de cada equipo rumbo al torneo más importante del fútbol .

Las 48 selecciones afinan detalles para instalarse en sus respectivas sedes de concentración, desde donde buscarán adaptarse a las condiciones y preparar cada uno de sus compromisos. Miguel Layún competirá contra Christian Martinoli y Andrés Vaca en la final de la Liga MX. La cercanía del silbatazo inicial llevará a los combinados nacionales a distribuirse a lo largo de los tres países anfitriones, eligiendo bases estratégicas que les permitan optimizar traslados y mantener el enfoque competitivo.

Desde esos puntos partirán para disputar sus partidos y regresarán para encarar la recuperación y la preparación de los siguientes retos. A continuación, te presentamos las sedes de concentración de las 48 selecciones





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