SEGA explica el uso de IA generativa en Crazy Taxi World Tour y su creador defiende la creatividad humana

SEGA confirma que empleó inteligencia artificial generativa para elementos de fondo en Crazy Taxi World Tour, pero aclara que fue una herramienta de apoyo que no sustituyó el talento humano. El creador de la serie, Kenji Kanno, detalla el proceso de diseño basado en referencias reales y la revisión exhaustiva por parte del equipo. La advertencia en Steam se explica como una medida de transparencia, sin uso de IA en voces o jugabilidad principal.

SEGA ha confirmado el uso de inteligencia artificial generativa en el desarrollo de Crazy Taxi: World Tour, el nuevo título de la mítica franquicia arcade que busca revivir la esencia de la alta velocidad y los paisajes urbanos caóticos que caracterizaron a la serie original.

La compañía japonesa ha aclarado que esta herramienta fue empleada únicamente como un apoyo en la creación de elementos de fondo y ambientación, sin sustituir en ningún momento el talento humano ni la creatividad de sus artistas y diseñadores. Esta revelación surge después de que algunos fanáticos detectaran una advertencia en la página de Steam del juego, que mencionaba el uso de IA, lo que generó un debate en la comunidad sobre el alcance y la ética de esta tecnología en el desarrollo de videojuegos.

Según explicó un portavoz de SEGA en una entrevista con GameInformer, la IA se utilizó específicamente para "apoyar a nuestros equipos durante el desarrollo de los elementos de fondo" y todos los resultados generados fueron sometidos a una revisión exhaustiva por parte del equipo de desarrollo, garantizando que el producto final mantuviera la calidad y el estilo esperados por los seguidores de la saga. El proceso creativo detrás de Crazy Taxi: World Tour fue descrito con más detalle por Kenji Kanno, el creador original de la franquicia, quien enfatizó que la esencia del juego sigue siendo puramente humana.

"Primero, creo que puedo ser un poco más específico sobre cómo usamos la IA generativa. Para entrar en más detalles sobre nuestro proceso de diseño, se trata de World Tour, y tenemos cinco países diferentes. No puedo decir cuáles son, pero nuestros artistas y diseñadores visitaron las ubicaciones reales, tomaron referencias y, basándose en ellas, crearon los diseños", explicó Kanno.

De esta manera, la IA fungió como una herramienta de sugerencia o ideación que aceleró parte del trabajo de ambientación, pero la concepción artística, la selección de referencias y la implementación final quedaron en manos de los desarrolladores. Esta distinción es crucial para entender que la tecnología no reemplaza la visión creativa, sino que actúa como un acelerador de tareas repetitivas o de alta demanda de detalle, permitiendo al equipo concentrarse en los aspectos más innovadores y jugables del proyecto.

La advertencia en Steam, que inicialmente alarmó a algunos usuarios, ahora se contextualiza como una medida de transparencia que cumple con las políticas de la plataforma sobre el uso de IA. SEGA fue clara al señalar que la IA no se utilizó para generar actuaciones de voz de personajes ni para elementos centrales de la jugabilidad, áreas que siguen siendo dominio exclusivo de actores y diseñadores humanos.

Crazy Taxi: World Tour, que aún no cuenta con fecha de lanzamiento oficial pero se espera para 2027, promete llevar a los jugadores a un recorrido por escenarios inspirados en cinco ciudades del mundo, cada una con su propio tráfico, arquitectura y banda sonora, incluyendo temas clásicos de la serie y nuevas composiciones. La comunidad, aunque dividida inicialmente, ha mostrado un optimismo cauteloso tras las declaraciones, esperando que el uso responsable de la IA permita un desarrollo más eficiente sin sacrificar el alma arcade que hizo legendaria a la franquicia.

¿Qué opinas de estas declaraciones? ¿Estás emocionado por el regreso de Crazy Taxi





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