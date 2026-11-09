Segalmex enfrenta 13 denuncias penales y deuda millonaria por malversación

La extinta Segalmex tiene más de dos mil millones de pesos pendientes y 13 denuncias por el uso irregular de recursos públicos durante el sexenio 2019-2024.

El organismo descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana, extinto hace casi dos años, mantiene una deuda millonaria con el Estado y enfrenta un severo panorama jurídico tras la interposición de trece denuncias penales por el ejercicio irregular de recursos públicos, reveló la Auditoría Superior de la Federación. Esta cifra de acusaciones surge tras la presentación de dos nuevos casos ante la Fiscalía General de la República el pasado 22 de octubre, lo que consolida un historial de faltas graves durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Deuda insoluta y acusaciones penales confirmadas

La extinta Seguridad Alimentaria Mexicana tiene actualmente dos mil ciento sesenta y cuatro millones de pesos por solventar o justificar, lo que representa aproximadamente una décima parte de las observaciones totales de veinte mil ciento treinta y dos millones de pesos determinadas en sus cinco años de existencia. De este monto pendiente, ciento cincuenta y siete millones 800 mil pesos corresponden a pliegos de observaciones que aún se encuentran dentro del proceso formal de solventación, por lo que no han generado medidas adicionales hasta el momento. Los dos mil seiscientos sesenta y cuatro millones restantes ya integran la base factual para las denuncias por hechos delictivos que interpuso el ente fiscalizador, evidenciando indicios claros de un manejo inadecuado de los fondos federales durante el sexenio precedente.

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Irregularidades graves en la auditoría 283 y 327

Dentro del conjunto de las trece acciones penales presentadas ante la Fiscalía General de la República, ocho corresponden a la auditoría 283-E, relativa a la Cuenta Pública 2019, y las otras cinco a la 327-DE, correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Respecto al primer año de operación, quedaron sin justificar setecientos veinticinco millones de pesos hasta el último corte disponible en la base de datos de la Auditoría Superior de la Federación, monto que probablemente aumentará con la actualización de las denuncias más recientes. En la auditoría 283, el organismo detectó un monto faltante de aclaración por tres mil trescientos noventa y seis millones de pesos y concluyó que el ente no cumplió con las disposiciones legales en su gestión financiera básica.

El dictamen de 2019 advirtió sobre irregularidades considerables y sistémicas, destacando que no se comprobó la existencia física de mil cuatro millones de pesos correspondientes a existencias de maíz y frijol registradas en sus libros contables. Además, se identificaron pagos en exceso por cincuenta y un millones ciento veinte mil pesos dirigidos a mil quinientos veinte productores de trigo panificable, así como la autorización para que estos excedieran el tonelaje permitido como beneficiarios del programa Precios de Garantía. La entidad también no probó la recepción de pedidos por los que se pagaron sumas considerables, como la adquisición de treinta y cuatro millones de costales de polipropileno y más de ochenta y siete mil tarimas.

Anomalías específicas en la Cuenta Pública 2020

En torno a la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación expuso que quedaron mil doscientos noventa y dos millones de pesos por recuperar, de los cuales mil doscientos ochenta y uno ya derivaron en las cinco denuncias penales mencionadas anteriormente. Estas acusaciones fueron interpuestas de manera escalonada, con la primera presentada el 11 de agosto de 2022 y las restantes cuatro el 23 de septiembre del mismo año. Entre las anomalías graves advertidas se encuentran la no comprobación de la recepción de pesticidas y la entrada a los almacenes de productos de la canasta básica, así como pagos a productores sin claridad en la ejecución de los recursos.

Se destaca específicamente la identificación de pagos por setecientos setenta y nueve millones doscientos cuatro mil pesos bajo el concepto de complemento a maíz de medianos productores, arroz y trigo, sin que el organismo aclarara ni argumentara, conforme a la normativa vigente, el otorgamiento de dicho subsidio. Para el arroz y el trigo, los montos no aclarados fueron de cuatrocientos veintisiete millones seiscientos doce mil pesos y trescientos cincuenta millones quinientos mil pesos, respectivamente, sumando una falta de justificación financiera de dimensiones significativas.

Impacto financiero y pasos procesales futuros

De los ciento cincuenta y siete millones 800 mil pesos correspondientes a los pliegos de observaciones que aún son solventables, un monto de ciento cuarenta y seis millones 400 mil pesos proviene de hallazgos irregulares detectados en la Cuenta Pública 2023, lo que extiende el alcance de las irregularidades más allá de los años iniciales de la organización. La situación deja a Seguridad Alimentaria Mexicana con un legacy de incumplimiento legal que la Auditoría Superior de la Federación detectó tempranamente, señalando que en los primeros dos años de operación se identificaron irregularidades por quince mil trescientos millones de pesos, una cifra que duplica los siete mil seiscientos millones reportados en la controvertida La Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República continúa procesando las denuncias derivadas de estos hallazgos, mientras que la base de datos oficial de la auditoría aún muestra inconsistencias entre las seis demandas ya consignadas y las dos nuevas promovidas el 22 de octubre. La resolución de estos casos no solo implicará la recuperación de los fondos justificados, sino también la rendición de cuentas penal por las acciones que vulneraron la transparencia y la legalidad en el manejo de los recursos alimentarios del país.