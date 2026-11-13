Segiagua reporta recuperación de agua y avance en obras hidráulicas en CDMX

José Mario Esparza Hernández detalla ante el Congreso de la CDMX la recuperación de 1.800 litros por segundo y la inversión de 7.000 millones de pesos en gestión hídrica.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua ( Segiagua) recuperó un volumen superior a mil 800 litros por segundo de agua, logro que atribuye a la reparación de fugas y la rehabilitación de la infraestructura hidráulica existente. El titular del organismo, José Mario Esparza Hernández, present este balance detallado durante su comparecencia oficial ante el Congreso de la Ciudad de México.

Esta intervención se enmarca dentro de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada, donde se examinaron las políticas públicas ejecutadas durante el año fiscal concluido. El funcionario estatal expuso los datos financieros y operativos que sustentan la estrategia actual de la administración para garantizar el abastecimiento en la capital.

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Inversión millonaria para obras hídricas

El presupuesto total destinado a obras y acciones para mejorar el abastecimiento de agua potable, el sistema de drenaje y el saneamiento en la Ciudad de México durante 2026 ascendió a 7 mil millones de pesos. Esta cifra representa el financiamiento base para todas las intervenciones técnicas anunciadas por la secretaría durante el periodo evaluado.

De este montante financiero total, se asignaron 3 mil 80 millones de pesos específicamente para proyectos de agua potable. Complementariamente, se destinaron 3 mil 920 millones de pesos para financiar obras de drenaje y saneamiento, dividiendo la carga financiera entre las dos áreas críticas de la infraestructura.

Según los datos presentados por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Paula Pérez Córdova, estos recursos económicos permitirán la ejecución de 643 obras físicas. Este volumen de proyectos representa un incremento porcentual del 77 por ciento en comparación con el ejercicio presupuestario anterior, marcando una aceleración significativa en la ejecución material.

Acciones técnicas y reducción de pérdidas

Ante la Comisión de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández explicó que la recuperación del recurso hídrico se logró mediante intervenciones directas sobre la red existente. Se repararon 9 mil 73 fugas visibles y se detectaron y sellaron 480 fugas que no eran perceptibles a simple vista, reduciendo así el agua perdida al sistema.

Además de la reparación puntual, se rehabilitaron tuberías mediante el método de sustitución sin apertura de zanjas, una técnica que minimiza el impacto en el vialidad urbana. Paralelamente, se pusieron en operación nuevas plantas potabilizadoras, aumentando la capacidad de tratamiento y distribución del agua segura para la población.

El equipo técnico también avanzó en la modernización tecnológica de la red, automatizando y telemetrizando más de 2 mil 600 equipos ubicados en las redes primarias y secundarias. Esta digitalización permite monitorear el flujo y la presión en tiempo real, facilitando la detección inmediata de anomalías.

Impacto en el servicio y atención a inundaciones

Los resultados operativos se traducen en un aumento promedio del 32 por ciento en el suministro de agua en las alcaldías de la Ciudad de México, según los datos comparativos presentados. Este incremento equivale a 3.2 horas adicionales de abastecimiento diario en comparación con los registros de 2025, mejorando la disponibilidad para los hogares.

En la gestión de riesgos hidrometeorológicos, el programa Tlaloque 2.0 incrementó su capacidad operativa al establecer 56 Puntos Ehécatl de guardia. Esta expansión de puntos de vigilancia permitió reducir drásticamente el tiempo de respuesta ante emergencias, pasando de cuatro horas a tan solo una hora y media.

La rehabilitación de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales generó beneficios ambientales específicos para las zonas chinamperas. Estas intervenciones impulsaron la producción de plantas de cempasúchil, la cual pasó de 6.8 a 10 millones de ejemplares, y contribuyeron a la recarga del acuífero local.

Programas sociales y críticas políticas

En materia de acceso social, el programa Agua Bienestar opera con 13 plantas purificadoras y ha entregado garrafones a 72 mil 500 familias empadronadas. La línea de atención telefónica Línea H2O registró una alta demanda, recibiendo más de 270 mil llamadas entre enero y octubre del año en revisión.

A pesar de estos avances técnicos, legisladores de diversas bancadas cuestionaron la equidad y la continuidad del servicio. Federico Chávez Semerena del Partido Acción Nacional solicitó información urgente sobre medidas para atender inundaciones y posibles contaminaciones en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La también panista Daniela Álvarez demandó atención inmediata a los problemas crónicos de suministro y las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica existente. Por su parte, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar de Movimiento Ciudadano cuestionó la efectividad real de las rehabilitaciones en las plantas de bombeo.

El priista Omar García Loria señaló las desigualdades persistentes en la distribución del agua entre distintas alcaldías y comunidades, exigiendo que la inversión se traduzca en resultados verificables. Finalmente, la diputada del Partido del Trabajo, Miriam Saldaña Cháirez, reconoció la inversión en infraestructura pero abogó por impulsar la recuperación integral de ríos, barrancas y canales.