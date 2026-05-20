SEGOB llama a sectores transportista y agrícola a no afectar a ciudadanos en movilizaciones para 20 de mayo en CDMX

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) hizo el llamado a los sectores transportista y agrícola para evitar bloquear accesos y afectar la vida cotidiana de la población durante las movilizaciones que tienen planeadas para este 20 de mayo en la Ciudad de México. También aseguró que a partir de las mesas de trabajo se busca construir alternativas de atención y avanzar en soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias correspondientes.

La Secretaría de Gobernación ( SEGOB ) llamó este martes a los sectores transportista y agrícola a no afectar a ciudadanos con las movilizaciones que tienen planeadas para este 20 de mayo en la Ciudad de México.

La autoridad dijo que a partir de las distintas mesas de trabajo que se han desarrollado con dichos sectores, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, mantiene abiertos los canales de comunicación y coordinación institucional para dar seguimiento a sus planteamientos. Segob dijo que se busca construir alternativas de atención y avanzar en soluciones dentro del ámbito de competencia de las dependencias correspondientes.

#SEGOBInforma 📢 📄 Tarjeta Informativa: https://t.co/witYqR6V8n La Secretaría de Gobernación hace un llamado respetuoso para que cualquier expresión o movilización se realize sin afectar a terceros, evitando bloqueos o acciones que interrumpan el libre tránsito, el abasto, la actividad económica y la vida cotidiana de la población. También reconoce el derecho a la libre manifestación y reitera la importancia de garantizar la convivencia de los derechos de todas y todos, privilegiando el diálogo, la responsabilidad y la atención institucional.

Las movilizaciones convocadas por transportistas y agricultores para este miércoles 20 de mayo provocarán afectaciones en accesos a la capital mexicana. La principal marcha iniciará a las 9:00 horas en el Ángel de la Independencia, rumbo al Senado y la Fiscalía General de la República (FGR). Una de las principales demandas de ambos sectores en los últimos meses ha sido el reforzamiento de seguridad.

Los manifestantes no han detallado los sitios en los que llevarán a cabo bloqueos en las próximas horas





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