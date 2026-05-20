Segob reitera disposición al diálogo, rechaza bloqueos y accidentes en transporte de México

La Secretaría de Gobernación reitera su disposición al diálogo y a la atención institucional de las demandas planteadas por organizaciones campesinas y transportistas en la Ciudad de México. El Gobierno de México hace un llamado respetuoso a las personas manifestantes para privilegiar la vía del diálogo y acudir a las mesas de atención con las instancias correspondientes. La dependencia federal también exhorta a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito y las actividades cotidianas de las y los habitantes de la Ciudad de México. La SEGOB reconoce y respeta el derecho a la libre manifestación y reitera la importancia de garantizar también el derecho al libre tránsito de trabajadores, estudiantes, amas de casa y de toda la ciudadanía de la capital del país.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno de México emitió una tarjeta informativa en la que reitera su disposición permanente al diálogo y a la atención institucional de las demandas planteadas por integrantes de organizaciones campesinas y transportistas .

El Gobierno de México llama respetuosamente a las personas manifestantes para privilegiar la vía del diálogo y acudir a las mesas de atención con las instancias correspondientes. La dependencia federal también exhorta a que cualquier expresión o movilización se realice sin afectar a terceros, evitando bloqueos y acciones que interrumpan el libre tránsito y las actividades cotidianas de las y los habitantes de la Ciudad de México.

La SEGOB reconoce y respeta el derecho a la libre manifestación y reitera la importancia de garantizar también el derecho al libre tránsito de trabajadores, estudiantes, amas de casa y de toda la ciudadanía de la capital del país. La fórmula del comunicado refleja la línea institucional de la dependencia frente a este tipo de protestas: reconocer el reclamo, abrir mesas de diálogo y, en paralelo, marcar el límite operativo de bloqueos en arterias estratégicas de la Ciudad de México





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