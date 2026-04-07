Segob Reporta Bloqueos Carreteros en Diversas Entidades y Reitera Apoyo a Transportistas y Agricultores

La Secretaría de Gobernación informa sobre bloqueos carreteros y destaca las medidas implementadas para atender las demandas de transportistas y agricultores, incluyendo apoyos financieros y programas de diálogo.

Tras presentar la serie de apoyos y programas implementados para responder a las demandas expuestas por transportistas y agricultores, la Secretaría de Gobernación ( Segob ) confirmó la presencia de bloqueos carreteros en diversas entidades federativas. Inicialmente se reportaron 11 bloqueos en nueve de las 32 entidades. Sin embargo, hacia las 18:00 horas, el número se había reducido, con solo cinco bloqueos activos en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Morelos.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la dependencia, ofreció detalles sobre la movilización iniciada por la Asociación Nacional de Transportistas A. C. (ANTAC) y algunos agricultores, indicando que los grupos inconformes sumaban apenas 575 personas en todo el país, con 161 vehículos involucrados. Se mencionó que algunos bloqueos fueron parciales y permitieron el paso de automovilistas. La Segob enfatizó que se han establecido mesas de diálogo para continuar atendiendo las demandas de transportistas y evitar mayores afectaciones a la circulación, reiterando el compromiso del Gobierno de México de atender las peticiones de manera puntual. El gobierno hizo un llamado a priorizar el diálogo, evitar acciones que perjudiquen a terceros y no interrumpir las vías de comunicación, cruciales para el desarrollo económico y social del país. La secretaria resaltó la importancia de la colaboración y el entendimiento para resolver cualquier conflicto. Adicionalmente, se destacaron los apoyos brindados al sector agrario, incluyendo la ampliación del programa Cosechando Soberanía para otorgar subsidios a las tasas de interés y la integración de nuevos productos al seguro de riesgos, como el sorgo y la carne, con una inversión de 117.4 millones de pesos en créditos. Se brindó atención a productores de maíz blanco y amarillo del ciclo primavera-verano, resultando en la entrega de 3 mil 412 millones de pesos a 40 mil 910 productores en un corto periodo de tiempo. Además, en materia de comercialización, se aseguró una base comercial histórica para el maíz blanco del ciclo primavera-verano, fijando el precio en 105 dólares por tonelada y apoyando la comercialización de más del 85 por ciento de la producción nacional en los primeros tres meses del año. Para el próximo ciclo de otoño-invierno, se concretó la venta anticipada de 3.4 millones de toneladas de maíz blanco. También se facilitó el acceso al programa Acopio para el Bienestar, con una ampliación en los volúmenes de acopio por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, logrando recolectar más de 150 mil toneladas de frijol y 654 de maíz blanco, con una inversión de 8 mil 944 millones de pesos en beneficio de 53 mil 986 productores. Se mencionó la reunión de trabajo coordinada con productores del estado de Chihuahua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) para atender iniciativas de desarrollo de proyectos de engorda de ganado. El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, informó que se ha dado respuesta a 20 de las 29 peticiones, con acciones como la construcción de 10 paraderos seguros, el cierre de más de 700 accesos carreteros irregulares y despliegues de la Guardia Nacional (GN). Se subrayó que la mayoría de los transportistas optaron por no movilizarse, reconociendo los avances logrados. Se destacó que la mayoría de las organizaciones de transportistas no se movilizaron, reconociendo el progreso obtenido a través del diálogo institucional. Sin embargo, algunas agrupaciones se manifestaron sin justificación aparente. Ante la movilización de transportistas prevista para el lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que algunos de los inconformes tenían vínculos partidistas, e insistió en que no había razón para que el sector realizara bloqueos, ya que el diálogo permanecía abierto. La Presidenta Sheinbaum Pardo destacó la importancia de mantener el diálogo y encontrar soluciones constructivas. Se denunció la posible injerencia política en las protestas, y se insistió en la necesidad de priorizar la estabilidad y el funcionamiento de las vías de comunicación





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