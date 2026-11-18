Rosa Icela Rodríguez confirmó que el crimen organizado financió los bloqueos en Santa Fé desde prisión. La Segob investiga la manipulación de protestas por condiciones penitenciarias en la zona.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reveló que un grupo delictivo fue el responsable directo de los bloqueos y manifestaciones registrados el martes en la zona de Santa Fé. Según confirmó la funcionaria, estas acciones fueron ordenadas por una persona que se encuentra actualmente privada de la libertad.

Financiamiento Criminal Tras los Bloqueos

La autoridad federal detalló que miembros de un grupo delictivo pagaron a individuos para que bloquearan las vialidades bajo la apariencia de una protesta legítima. El detonante aparente de esta movilización fueron las exigencias relacionadas con las condiciones de un centro penitenciario, un recurso utilizado para encubrir la participación de la delincuencia organizada.

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Rosa Icela Rodríguez subrayó la gravedad del caso al señalar que el financiamiento de la protesta provino de personas vinculadas directamente con el crimen organizado. Se destaca que el presunto líder de este grupo, quien ordenó las acciones, ya se encuentra detenido, lo que confirma que la instrucción para perturbar el orden público llegó desde el interior de un penal.

Investigación Activa y Legalidad

La Secretaria de Gobernación indicó que las autoridades federales ya se encuentran en proceso de investigación para esclarecer los hechos. El objetivo principal es determinar quiénes están detrás de la movilización y verificar si las acciones fueron promovidas directamente desde el interior de la cárcel, utilizando a presos o su entorno inmediato como ejecutores.

Rodríguez afirmó que se procederá legalmente porque no es aceptable que se paguen bloqueos viales por parte de personas totalmente vinculadas a la delincuencia organizada. Aunque evitó proporcionar nombres específicos o mayores detalles por respeto al proceso investigativo en curso, el enfoque está en identificar a los responsables y rastrear el origen de los recursos.

Postura del Gobierno Federal

La titular de la Segob dejó claro que toda la población tiene el derecho constitucional a la libre manifestación, pero advirtió sobre el grave error de utilizar este derecho para encubrir actividades ilegales. Hizo un llamado a la población a evitar los bloqueos como mecanismo de presión, asegurando que el Gobierno federal mantiene abiertas las vías de comunicación para atender demandas.

Se reiteró que las puertas del diálogo permanecen abiertas y que las personas inconformes pueden acercarse a las autoridades para exponer sus necesidades sin recurrir a movilizaciones financiadas por grupos criminales. Finalmente, Rosa Icela Rodríguez insistió en que se dará un seguimiento estricto al caso para determinar quién organizó y financió la manifestación registrada en Santa Fé.