Segunda Convocatoria para Proyectos Privados de Generación de Energía Renovable

La Secretaría de Energía compartió información sobre una segunda Convocatoria que permitirá a la iniciativa privada participar en la construcción de centrales eléctricas de energía renovable, bajo la modalidad individual o con esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La Secretaría de Energía presentó una segunda Convocatoria para atención prioritaria a Proyectos privados de generación, permitiendo a la iniciativa privada participar en la construcción de centrales eléctricas de energía renovable.

Según una transmisión en el auditorio de la Secretaría, tres instrumentos facilitaron la inversión en el sector eléctrico con el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030. Uno de estos instrumentos era esta segunda Convocatoria en que los interesados podían presentarse como proyectos totalmente privados o bajo esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y debían incorporar baterías equivalentes al 30% de la capacidad de la central, con una duración mínima de tres horas.

Además, los sistemas de almacenamiento no asociados a la producción de las plantas quedaron reservados exclusivamente a asociaciones con la empresa estatal





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Convocatoria Proyectos Privados Generación De Energía Renovable Baterías Sistema Eléctrico Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuevas medidas para mitigar impactos sociales en proyectos energéticos abordan desde la práctica del territorioLas Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE) profundizan el análisis del entorno social en sus nuevas evaluaciones, incorporando información financiera y esquemas de beneficios sociales compartidos, pero ¿qué tanto puede lograr un instrumento, por sí solo, en la construcción de la viabilidad de un proyecto?

Read more »

Contratación de docentes UPAV, sin convocatoria ni criterios de selección visiblesEl proceso de contratación de docentes anunciado por el Gobierno de Veracruz para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) avanzó sin que, en las fuentes oficiales revisadas, esté documentado si fue o hubiera ...

Read more »

Ética y transparencia ganan peso en proyectos de construcción ante riesgos financierosEspecialistas del sector advirtieron que los conflictos de interés y la falta de controles elevan costos, afectan la operación y debilitan la confianza en desarrollos inmobiliarios e industriales

Read more »

Tú Puedes Guanajuato lanza su quinta convocatoria para el programa “Creemos en ti”La financiera Tú Puedes Guanajuato abrió registro para el programa “Creemos en ti“, en Silao, Romita, Guanajuato e Irapuato, revisa los detalles.

Read more »