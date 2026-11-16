Felipe H.V. falleció el 16 de noviembre en el CAE Dr. Rafael Lucio por lesiones del choque del domingo 15 en Veracruz. Conoce los detalles.

La ciudad de Veracruz registró un nuevo saldo trágico en su seguridad vial cuando el joven de diecinueve años, Felipe H. V., falleció durante las primeras horas del lunes 16 de noviembre. El deceso se confirmó en el Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael Lucio, donde el adolescente recibía atención médica crítica tras ser trasladado de urgencia.

Este fallecimiento convierte la colisión ocurrida en la madrugada del domingo 15 de noviembre en un accidente con dos víctimas mortales. Inicialmente, se reportó la muerte de Bryan, de aproximadamente dieciocho años, quien perdió la vida en el lugar del siniestro. La confirmación de la muerte de Felipe H. V. cierra el balance mortal de este evento vial que conmocionó a la capital veracruzana.

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Mecánica del choque en avenida Adolfo Ruiz Cortines

Los detalles del siniestro se remontan a las primeras horas del domingo 15 de noviembre sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, específicamente a la altura del cruce con la calle Reyes Heroles. Las cámaras de videovigilancia capturaron el momento exacto en que la motocicleta perdió el control mientras el conductor se dirigía hacia la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

Según las grabaciones, la unidad pasó por encima de un reductor de velocidad ubicado en la vía pública. Poco después, el conductor perdió el control del vehículo y fue proyectado violentamente hacia el camellón central. El impacto contra esta estructura de separación causó lesiones graves que requirieron intervención inmediata.

Respuesta médica y confirmación del deceso

Tras el accidente, transeúntes que se encontraban en las inmediaciones del lugar solicitaron auxilio llamando al número de emergencias 911. Los paramédicos llegaron rápidamente para brindar primeros auxilios y estabilizar a los lesionados, priorizando el traslado del segundo ocupante, Felipe H. V., debido a la gravedad de su estado clínico.

El joven fue internado de emergencia en el CAE Dr. Rafael Lucio, donde el equipo médico intentó contener las secuelas de las lesiones sufridas. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud y la atención especializada, el corazón de Felipe H. V. dejó de latir durante la madrugada del lunes 16 de noviembre, formalizando su deceso.

Impacto y consecuencias del siniestro vial

Este incidente suma otra pérdida irreversible a las estadísticas de seguridad ciudadana en Veracruz. La tragedia involucró a dos motociclistas jóvenes, Bryan y Felipe H. V., quienes perdieron la vida en un lapso de menos de cuarenta y ocho horas desde el inicio del incidente.

La ruta del accidente, ubicada en un punto estratégico de la avenida Adolfo Ruiz Cortines cerca de Reyes Heroles, se convierte en el escenario de un hecho evitable. Las imágenes vigiles sirven como testimonio de cómo un detalle en la conducción, al pasar un reductor de velocidad, resultó en consecuencias fatales para los ocupantes de la motocicleta.