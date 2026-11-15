Segunda vinculación a proceso por asesinato de exdirigente del SNTISSSTE

La Fiscalía CDMX vincula a proceso a un segundo imputado por el homicidio de Luis Miguel Victoria Ranfla en Tlalpan. Conoce los detalles de la investigación y los hechos confirmados por la justicia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avanzó significativamente en la resolución del caso de alto perfil que involucra la muerte de Luis Miguel Victoria Ranfla, reconocido exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE ( SNTISSSTE). Mediante un fallo judicial emitido recientemente, se formalizó la segunda vinculación a proceso contra un nuevo imputado, consolidando así la línea investigativa que persigue a los responsables directos e indirectos de este hecho violento.

Este desarrollo procesal responde al homicidio ocurrido el 11 de marzo de 2026, el cual tuvo lugar en la alcaldía Tlalpan. La autoridad capitalina logró identificar y detener a Ángel N, quien ahora enfrenta cargos por su presunta participación en la planeación y ejecución del ataque. Esta decisión judicial marca un punto de inflexión crucial en las indagatorias, al conectar a un colaborador clave con los agresores principales.

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Detalles del ataque y la investigación

El análisis forense y la reconstrucción de los hechos indican que el 11 de marzo de 2026, la víctima se desplazaba en una camioneta por la colonia Isidro Fabela, ubicada cerca del Anillo Periférico. En ese momento, dos hombres sobre una motocicleta se aproximaron al vehículo y uno de ellos le disparó. Tras el ataque, los agresores abandonaron la unidad y escapieron en vehículos distintos para evitar ser capturados en el lugar.

La Fiscalía CDMX explicó que la identificación de los implicados se logró mediante un riguroso análisis de videograbaciones, entrevistas con testigos y la triangulación de información telefónica. La Policía de Investigación determinó la probable participación de Ángel N, quien presuntamente colaboró con los agresores antes del crimen y habría proporcionado ropa a uno de ellos después del ataque.

Posiciones y roles de los imputados

Ángel N fue capturado el 4 de noviembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya se encontraba detenido desde el 12 de marzo por delitos contra la salud. Esta intervención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El 10 de noviembre, el Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado y le impuso prisión preventiva.

El segundo imputado vinculado a proceso es Sergio N, quien ha sido identificado por las autoridades como el probable conductor de la motocicleta utilizada durante el ataque. Fue vinculado a proceso el 20 de julio de 2026 y, al igual que Ángel N, permanece en prisión preventiva. Las evidencias apuntan a que Sergio N entregó la ropa proporcionada por Ángel N, lo que sugiere una coordinación previa entre los tres individuos.

Impacto real y próximos pasos

El juez estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía continuará recabando pruebas para esclarecer totalmente el homicidio e identificar a todas las personas que pudieron participar en los hechos. Este plazo es crucial para definir si existen más involucrados en la trama criminal que desestabilizó la confianza en las estructuras sindicales.

Se recuerda que tanto Ángel N como Sergio N se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal. La autoridad judicial y la fiscalía mantienen su compromiso con la búsqueda de justicia para la familia de Luis Miguel Victoria Ranfla y la sociedad, asegurando que el proceso legal se lleve a cabo con estricto apego a la legalidad y los derechos humanos.