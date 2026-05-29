Segundo Encuentro Nacional de Parteras Guardianas de la Vida se Realiza en San Miguel de Allende

130 parteras de 23 estados se reúnen en San Miguel de Allende para socializar la NOM-020, conformar una red nacional y reivindicar su profesión. El evento incluye ceremonias tradicionales, mesas de trabajo y la participación de parteras de otros países latinoamericanos. IMSS Bienestar anuncia la contratación de parteras y se destaca el avance en el reconocimiento de la medicina tradicional.

En San Miguel de Allende, 130 parteras tradicionales provenientes de 23 estados de la República participaron en el segundo encuentro nacional Guardianas de la Vida, un espacio para socializar la Norma Oficial Mexicana NOM-020 -SSA-2014, relativa a la partería, y conformar una red a nivel nacional.

El evento, que se extendió por dos días, inició con una ceremonia tradicional en la que se solicitó permiso a los cuatro vientos para desarrollar las actividades. El objetivo principal es resolver inquietudes, informar sobre los avances en la implementación de la norma y buscar un bien común para reivindicar una profesión que durante años ha sido estigmatizada.

Durante las jornadas, las asistentes conocieron el marco normativo y los puntos cruciales de la NOM-020, con la finalidad de elaborar una propuesta conjunta que será entregada a la presidenta de la República. Alejandro Svarch, director general de IMSS Bienestar, confirmó mediante un mensaje que dicha institución contratará a parteras, destacando que la norma les otorga nuevos derechos que deben hacerse efectivos y que su aprobación, tras muchos años, les da el lugar que siempre debieron haber tenido.

En mesas de trabajo, parteras de estados como Oaxaca, Querétaro, Nayarit, Baja California, Guanajuato, Durango, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Yucatán, Puebla, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Morelos y San Luis Potosí expresaron sus inquietudes y colaboraron con personal de健康. El encuentro también contó con la participación de parteras y curanderos tradicionales de El Salvador, Guatemala, Perú y Chile, lo que permitió compartir experiencias y saberes.

San Miguel de Allende se convierte en epicentro del esfuerzo por recuperar la tradición de la partería a nivel nacional, ya que hace más de 25 años surgió allí la primera escuela de partería del país y fue uno de los impulsores de la NOM-020, con la finalidad de conservar los conocimientos tradicionales y brindar a las parteras un documento que les abra más oportunidades. Una partera oaxaqueña, que se inició en la medicina tradicional gracias a su abuela y hace 15 años conformó una agrupación para recuperar el saber ancestral, reconoció los avances desde la publicación de la norma, especialmente en el reconocimiento de la profesión y el interés de las nuevas generaciones.

Señaló que ahora, en Oaxaca, hay dos escuelas de partería y que ya no se oculta la profesión, sino que se dice con orgullo. También destacó que ahora hay mayor participación masculina y que compartir los saberes con los jóvenes es esencial para evitar que la medicina tradicional se pierda. El encuentro representa un paso significativo hacia la formalización y dignificación de la partería tradicional en México





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