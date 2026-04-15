Segundo envío de combustible ruso a Cuba en medio de crisis energética y tensiones geopolíticas

El petrolero ruso Universal se dirige a Cuba, lo que podría ser el segundo envío de combustible en semanas. La medida, en el contexto de la crisis energética cubana y las tensiones geopolíticas, es vista como un gesto de respaldo de Rusia a la isla caribeña. Además, el artículo aborda la situación económica cubana, la investigación de feminicidios en México, y otros temas de interés nacional.

Sería el segundo envío de combustible ruso en semanas, tras la llegada de otro tanquero con 730 mil barriles. El petrolero ruso Universal, que navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe, con destino estimado a unos 15 días de Cuba, podría ser el segundo tanquero prometido por Moscú a La Habana. Las plataformas de seguimiento de barcos apuntan en esa dirección, con el número de identificación IMO 9384306. Un experto cubano, interrogado por EFE, aseguró que el perfil del barco indica una 'alta probabilidad' de que su destino sea Cuba. Este envío, de ser confirmado, representa un gesto de respaldo político de Rusia a Cuba, considerado como ayuda humanitaria para paliar los graves efectos del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a la isla. La llegada de este petrolero se produce después de la llegada, el 31 de marzo, de otro tanquero ruso, lo que subraya la continua asistencia rusa en medio de la crisis económica que atraviesa Cuba. El presidente cubano ha reiterado su disposición a defender la isla ante cualquier invasión.

La situación económica en Cuba es crítica, con una economía contraída en un 15% entre 2020 y 2025. La falta de divisas y el bloqueo estadounidense han exacerbado la crisis de apagones que sufre la isla desde mediados de 2024, además de la paralización de gran parte de la economía. Este contexto ha llevado a una creciente dependencia de la ayuda internacional y al fortalecimiento de las relaciones con países como Rusia. El envío de combustible, aunque temporal, busca aliviar la escasez energética y mantener a flote la infraestructura básica. Paralelamente, se observa una intensificación de las relaciones bilaterales y gestos de apoyo que podrían influir en el panorama político y económico de la isla en el futuro. La necesidad de divisas para la importación de bienes esenciales y la severidad del bloqueo estadounidense complican la recuperación económica cubana. En otro ámbito, la reciente sanción de Estados Unidos a Raymundo Ramos, activista que denunció espionaje del Ejército con Pegasus, pone de manifiesto las tensiones en la región. Se investigan posibles nexos con el Cártel del Noreste, lo que añade una capa de complejidad al panorama político.

En cuanto a otros temas de actualidad, la FGR investiga el feminicidio de Liliana, hermana de Cristina Rivera Garza, asegurando que no habrá impunidad en el caso. El Senado avaló una reforma para expedir una Ley General contra Feminicidio, buscando homologar las penas. Además, Amnistía Internacional ha pedido declarar emergencia nacional en México por la crisis de desaparecidos, respaldando al Comité de la ONU. En el ámbito político, el PVEM se prepara para ir solo en la CDMX en las elecciones de 2027, sin comunicación con Morena, según declaraciones de Jesús Sesma. Un actor de 'La Oficina' ha criticado el uso de su imagen por parte de MC. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibe a gasolineras por precios altos, instando a los consumidores a no cargar combustible en esas estaciones. La UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con el Cártel del Noreste, quienes han sido sancionados por EU





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