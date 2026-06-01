Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno desde el Monumento a la Revolución, destacando la importancia de fortalecer la plataforma de resistencia ante las presiones del gobierno de Estados Unidos y el despertar de las derechas nacionales e internacionales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno desde el Monumento a la Revolución, donde destacó la importancia de fortalecer la plataforma de resistencia ante las presiones del gobierno de Estados Unidos y el despertar de las derechas nacionales e internacionales.

Según Sheinbaum, la herramienta vertebral de la defensa de la nación es la reanimación de la voluntad popular movilizada, característica del obradorismo y de las fuerzas progresistas identificadas con el Estado. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el resto de los integrantes del presídium acompañaron a la mandataria en este evento. La Presidenta destacó la estabilidad económica, incluyendo la cotización del dólar y el aumento de la inversión extranjera directa, así como la evolución positiva del obradorismo.

También se destacó la importancia de la recuperación realizada al respecto por Sheinbaum de una frase de Carlos Monsiváis utilizada para calificar los dobles raseros frecuentes en la derecha. Aunque la derecha se siente reanimada con la bedoyecta suministrada por la fiscalía estadounidense, Sheinbaum resaltó que 'nada ni nadie va a detener la transformación, esa es la nueva realidad'





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