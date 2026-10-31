La SSC desplegó una operación de vigilancia y control vial en numerosas alcaldías para proteger a los participantes y peatones del Mega Rodada del Terror 2026, retiró 246 motocicletas por conductas de riesgo y cerró vías para garantizar la seguridad pública.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la colaboración de la Subsecretaría de Control de Tránsito (SSC), desplegó una extensa operación de vigilancia y control vial en múltiples alcaldías de la Ciudad de México para proteger la integridad física de los participantes, conductores y peatones durante la esperada Mega Rodada del Terror 2026.

Dispositivos de seguridad y vigilancia policial

La operación incluyó la colocación de dispositivos de seguridad en puntos estratégicos de la capital, montado por uniformados que vigilaban y aseguraban que los motociclistas y demás asistentes cumplieran las normas de seguridad establecidas, evitando potenciales accidentes, alteraciones al orden público y actos delictivos. Entre las medidas adoptadas se encontraba la inspección de portación de equipo de protección, la detección de conductas de alto riesgo y la prevención de concentraciones desordenadas en zonas de alto tráfico.

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Dicha intervención permitió alzada la presencia de los participantes sin comprometer la dinámica del evento y sin poner en peligro la integridad de la ciudadanía que transitaba por la ciudad. La presencia policial fue especialmente enfocada en áreas claves donde la concurrencia de la Mega Rodada generarían mayores riesgos. Los oficiales aseguraron la vigilancia de cada tramo del recorrido y la supervisión de la circulación normal de vehículos y peatones, manteniendo el orden y garantizando la seguridad de la zona.

La operación de la SSC se extendió hasta el término de las actividades del evento, contando con la colaboración de otras dependencias de la Secretaría y con la coordinación con la policía local y municipal. La importancia de la acción se evidenció cuando se detectó una situación de riesgo en la que 246 motocicletas fueron detenidas por conductores que realizaban maniobras arriesgadas y acrobacias que ponían en peligro su integridad y la de la vía pública.

A través de la red de vigilancia, los oficiales efectivos lograron retirar los vehículos del tránsito, garantizando que no se duplicaran los riesgos de accidentes. Las autoridades también realizaron cortes a la circulación en calles y avenidas específicas donde circulaban los motociclistas, reduciendo la posibilidad de choques con vehicular o peatones.

Estrategia efectiva de seguridad y coordinación

Estas acciones fueron parte de una estrategia efectiva de seguridad, que involucró la vigilancia continua, la coordinación con otras unidades de respuesta y la comunicación constante con los participantes y la ciudadanía. Dado el impacto positivo de la operación, las autoridades planean mantener semillas de esta metodología y protocolos de actuación en eventos futuros.

Su objetivo primordial es la prevención de la violencia elicta con la integración y el cumplimiento de las leyes de tránsito, asegurándose de que tanto la celebración como la seguridad pública no se vean comprometidas. El método se estructuró en fases: detección de riesgo, intervención de la SSC, retirada de vehículos de la vía y cierre de las vías para garantizar la seguridad de la comunidad y la integridad de la Mega Rodada del Terror.

Los resultados fueron positivos: se evitó la contaminación del espacio público, se mantuvo intacto el aforo de la circulación normal de la ciudad y se garantizó la seguridad tanto de los asistentes como de la ciudadanía. El éxito de la operación respaldó la decisión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de continuar empleando dispositivos de seguridad de vanguardia y la deportación de vías públicas para futuros eventos especiales.

Resiliencia organización y seguridad ciudadana

Este informe demuestra la resiliencia y organización de la SSC al garantizar la seguridad indispensable en la Mega Rodada, manteniendo un equilibrio entre la celebración y la protección de la ciudadanía.