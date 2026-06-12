Seguridad ciudadana garantiza orden en la apertura del Mundial 2026 en la Ciudad de México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana elogia la actuación de la policía durante la inauguración del Mundial 2026, subrayando el profesionalismo y la disciplina frente a protestas y agresiones de grupos manifestantes.

El secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, elogió el desempeño de los agentes de la Policía de la Ciudad de México durante la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevada a cabo en la capital del país.

En sus publicaciones en la red social X, Harfuch resaltó que la presencia constante y el alto nivel de profesionalismo de los elementos policiales fueron decisivos para garantizar el orden público, proteger a los ciudadanos y permitir que miles de familias y visitantes disfrutaran del evento sin incidentes. Asimismo, compartió el mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez Camacho, quien subrayó la disciplina y la rigurosidad con la que los cuerpos de seguridad operaron en torno al Estadio Azteca, sede de la inauguración y del primer partido del torneo.

Durante la noche inaugural, México se impuso 2-0 frente a Sudáfrica, pero el ambiente festivo se vio interrumpido por la aparición de un grupo autodenominado "bloque negro", compuesto por individuos encapuchados y ataviados de negro que lanzaron piedras, palos y hasta piezas de la valla metálica del estadio contra los agentes de seguridad. Los policías antidisturbios, organizados en fila y equipados con grandes escudos, respondieron con firmeza, utilizando gases lacrimógenos y unidades montadas para contener a los manifestantes y evitar que ingresaran al perímetro del recinto.

La tensión se intensificó cuando los agresores intentaron sobrepasar las barreras, pero la coordinación de los elementos de seguridad logró reprimir la agresión sin que se registraran heridos graves. En otras partes de la capital, los servicios de seguridad también enfrentaron desafíos: miles de aficionados intentaron acceder de forma masiva a las zonas de visualización pública instaladas alrededor del estadio, generando empujones y dilatando los flujos de ingreso.

Además, la zona había sido rodeada previamente por vallas metálicas como medida preventiva ante las protestas de un sindicato de maestros que había acampado en los alrededores durante más de una semana. Estas medidas, aunque necesarias para la seguridad, complicaron el acceso a los fanáticos que deseaban seguir la transmisión del partido en pantallas gigantes.

A pesar de los contratiempos, la autoridad logró mantener el orden, demostrando la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México para enfrentar eventos de gran magnitud y relevancia internacional





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