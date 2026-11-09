Seguridad en Casa Blanca: Cierre preventivo por incidentes de vehículos y personas

El Servicio Secreto cerró el perímetro de la Casa Blanca tras dos incidentes de seguridad. Un vehículo impactó señales y otra persona saltó barreras en Washington.

Las autoridades de seguridad realizaron un cierre preventivo en las inmediaciones de la Casa Blanca debido a dos incidentes críticos ocurridos en las proximidades del complejo presidencial. El Servicio Secreto activó los protocolos de seguridad tras detectar movimientos hostiles que obligaron a restringir el acceso y mantener el perímetro cerrado durante varias horas.

Choque de vehículo y detención inmediata

El primer incidente involucró a un conductor que intentó subir su automóvil sobre la acera del lado norte del complejo de la Casa Blanca. El vehículo impactó contra una señal de tránsito ubicada en la plaza al norte del edificio, muy cerca de la cerca que separa el Parque Lafayette del perímetro de seguridad. El conductorforcejeó con los agentes del Servicio Secreto que respondieron a la escena, lo que permitió a las autoridades detenerlo en el lugar. Este incidente ocurrió específicamente en la zona donde la seguridad es más estricta debido a la proximidad con la residencia oficial.

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Segunda intrusión en el muro noroeste

Poco después de la detención del conductor, las autoridades respondieron a un segundo evento aparentemente independiente en una ubicación diferente del perímetro. Otra persona intentó ingresar al complejo de la Casa Blanca saltando una barrera de seguridad. Los oficiales de la Guardia Nacional y del Servicio Secreto intervinieron para neutralizar la amenaza. Este segundo incidente se produclo en el muro noroeste del edificio, lo que indica un patrón de intentos de acceso no autorizado en diferentes puntos estratégicos del recinto.

Protocolos contra explosivos y cierre de calles

Debido a la naturaleza de los incidentes, las autoridades enviaron un automóvil especializado en la desactivación de explosivos para verificar si el vehículo involucrado en el choque estaba cargado con artefactos peligrosos. La incertidumbre sobre la intencionalidad de los sujetos mantuvo a las unidades de respuesta en alerta máxima. Como medida de precaución, el Servicio Secreto ordenó el cierre interno de la Casa Blanca durante varias horas hasta que se confirmó que no había explosivos ni amenazas inminentes de ese tipo dentro del complejo.

Impacto en el tráfico de Washington D.C.

Las operaciones de seguridad tuvieron un impacto significativo en el tráfico y la movilidad en el centro de Washington D.C. Varias calles del centro de la ciudad permanecieron cerradas durante varias horas mientras las autoridades completaban las detenciones y la investigación preliminar. Este cierre preventivo afectó la circulación en las zonas cercanas a la Casa Blanca, aunque no se reportaron daños estructurales al edificio ni vulneraciones internas en la zona residencial.

Identidad de los detenidos y estado actual

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las dos personas detenidas. El Servicio Secreto continúa investigando ambos casos para determinar si existe algún vínculo entre los dos incidentes o si fueron actos aislados. Las agencias mantienen la incertidumbre sobre los motivos de los sujetos, pero confirman que la seguridad interna de la Casa Blanca no se ha visto comprometida permanentemente. El perímetro está siendo monitoreado de cerca mientras se avanza en las investigaciones forenses y de inteligencia.

Verificación de seguridad y protocolos

Los controles de ambas cámaras del Congreso y los puntos de acceso a la Casa Blanca se intensificaron como parte de la investigación. Las autoridades enfatizaron que el recinto no sufrió vulneraciones físicas en sus estructuras internas. Los detalles operativos sobre cómo se coordinó la respuesta entre el Servicio Secreto y la Guardia Nacional siguen siendo parte de la investigación oficial. La comunidad internacional y los residentes de la zona han sido informados sobre la situación, que ya está bajo control total por las fuerzas de seguridad estadounidenses.