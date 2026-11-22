La FEMDO y la Guardia Nacional refuerzan seguridad en CDMX por Chapo Isidro, ligado al Cártel del Pacífico. Conoce los cargos en EE.UU.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México ha intensificado drásticamente los protocolos de seguridad tras la detención de Isidro Gil Salazar, conocido como ' Chapo Isidro'. Este alto mandatarío, identificado como un aliado directo del Cártel del Pacífico, se encuentra recluido a la espera de que la justicia determine su situación jurídica definitiva. La autoridad federal mantiene una vigilancia estricta debido a la gravedad de los delitos por los que es buscado internacionalmente.

Origen de la captura en Sinaloa

La detención de Isidro Gil Salazar ocurrió el pasado viernes en la localidad de Guasave, ubicada en el estado de Sinaloa. La operación federal desplegada en la zona fue de gran envergadura y desató una ola de violencia en múltiples puntos del territorio. Los enfrentamientos armados y la quema de vehículos obligaron a una fuerte movilización de las Fuerzas Federales para asegurar el área y neutralizar las posibles reacciones del grupo criminal.

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Además de Isidro Gil Salazar, otras cinco personas fueron detenidas durante el operativo en Guasave. Estas siete figuras han sido puestas a disposición inmediata de la Fiscalía General de la República, cuya sede en Culiacán, Sinaloa, coordinará las primeras etapas del proceso judicial. La captura representa un golpe significativo para la estructura operativa del Cártel del Pacífico en la región.

Acusaciones gravísimas en la justicia estadounidense

Isidro Gil Salazar enfrenta una batería de cargos muy serios en Estados Unidos, donde es requerido por la ley para delitos que involucran el tráfico de drogas y la asociación delictiva para distribuir substancias a ese país. Las acusaciones incluyen narcoterrorismo, que conlleva cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 20 años de prisión, además de una multa de 20 millones de dólares. También se le imputa apoyo material a una organización terrorista, una figura que podría resultar en hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

La lista de delitos se extiende a la dirección de una empresa criminal continua, lo que implica cadena perpetua con un mínimo de 20 años de prisión y una multa de 10 millones de dólares. Asimismo, la fiscalía estadounidense acusa a Isidro Gil Salazar de conspiración para el lavado de dinero, un cargo que penaliza con hasta 20 años de prisión y una multa de 500 mil dólares, o el doble del dinero involucrado si esta cantidad es mayor. Finalmente, se le atribuye el uso y posesión de armas de fuego y explosivos, una infracción que conlleva cadena perpetua, un mínimo obligatorio de 30 años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

Implicaciones para la cooperación judicial internacional

La detención en territorio mexicano de un individuo con cargos tan graves en Estados Unidos plantea un escenario complejo para la cooperación legal entre ambos países. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México actúa como la entidad local de referencia, mientras que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional proporcionan la seguridad física necesaria durante los trámites preliminares. La definición de su situación jurídica dependerá de los procesos de extradición o enjuiciamiento local que se inicien a continuación.