Seguridad Pública Municipal: Brechas Financieras y Compromisos Federales en México

Análisis del discurso de Omar García Harfuch y las limitaciones del Presupuesto 2027 para la seguridad municipal frente a la desaparición del FORTASEG.

El 12 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Civil (SSPC), Omar García Harfuch, compareció ante alcaldes y responsables municipales para asumir la responsabilidad inmediata que recae en los ayuntamientos. Reconoció que estos órganos trabajan con presupuestos limitados y necesitan personal, preparación, equipamiento, condiciones dignas y mandos responsables para operar eficazmente.

Compromisos de Coordinación Federal

El funcionario ofreció a las autoridades locales coordinación, inteligencia, investigación, seguimiento y capacitación como pilares de la estrategia. La Secretaria de Seguridad y Protección Civil (SSPC) y el Centro Nacional de Inteligencia pondrán a disposición de los municipios sus capacidades institucionales.

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Se estableció la intención de crear canales de comunicación directa con claridad de tareas y seguimiento continuo. La información territorial se convertirá en investigaciones y operaciones concretas. Estos compromisos buscan convertir la coordinación en capacidades estables más allá de la conferencia.

No obstante, estas declaraciones no equivalen a financiar nóminas, academias, patrullas, radios, seguros, controles de confianza o carreras policiales. El texto analiza si estos instrumentos burocráticos sustituyen la inversión financiera real necesaria para la operatividad diaria.

Excepción Sinaloense y Recursos Limitados

Omar García Harfuch informó que los convenios con municipios sinaloenses, particularmente Culiacán y Mazatlán, contemplaban 900 millones de pesos. Esta cifra destinaba recursos para equipamiento, radiocomunicación, vigilancia y capacidades operativas específicas en esa región.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) formalizó el comodato de 80 vehículos, incluidos 20 blindados. Adicionalmente, la Guardia Nacional y el ayuntamiento de Mazatlán acordaron programas de capacitación conjunta para mejorar la respuesta inmediata.

El anuncio no especifica cuánto corresponde a cada municipio, el calendario de ejecución, el gasto recurrente ni los indicadores de desempeño. Tampoco existe un mecanismo equivalente anunciado para el resto de los municipios del país que no reciben este trato preferencial.

Contradicciones del Presupuesto de Egresos 2027

El Presupuesto de Egresos 2027 revela una distancia significativa entre el discurso y la realidad financiera. La bolsa conjunta de Defensa, Marina y SSPC quedó en 331 mil 416.4 millones de pesos para el ejercicio fiscal.

Defensa y Marina concentran cuatro de cada cinco pesos de esa totalidad. La Guardia Nacional recibe un aumento de 23 mil 492 millones a 31 mil 486 millones de pesos.

Los fondos para policías estatales crecen apenas 1.9 por ciento. Los Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y los Fondos de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública (FOFISP) agregan poco más de 530 millones.

Para las policías municipales no aparece un esquema nacional de financiamiento con reglas claras que sustituya al FORTASEG. Este fondo desapareció en 2021 y el FOFISP no recuperó la escala del subsidio precedente, generando una brecha estructural.

Necesidad de Profesionalización Civil

Una policía municipal necesita mando civil, carrera profesional, proximidad a la comunidad, controles internos, investigación inicial y responsabilidad local. La dependencia exclusiva de perfiles militares ofrece disciplina inmediata pero corre el riesgo de no desarrollar capacidades civiles propias sostenibles.

El discurso de Omar García Harfuch agradece el apoyo de Defensa, Marina y Guardia Nacional, y ofrece sus centros de entrenamiento. Sin embargo, se cuestiona qué política garantiza una conducción municipal profesional, civil y sostenible a largo plazo.

El presupuesto analizado no identifica una inversión nacional para construir esa arquitectura de gobernanza. La presencia federal puede contener una crisis inmediata, pero no debe convertirse en el modelo ordinario de gobierno policial.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) coordina acuerdos, información, certificación y seguimiento dentro del marco legal vigente. La pregunta central persiste sobre si la verificación normativa y ética llega realmente al piso de cada corporación municipal.