Seguros Banorte se niega a pagar daños de auto en Xalapa tras el siniestro 101254

Un conductor de Xalapa denuncia que Seguros Banorte y Taller AGP se niegan a pagar los daños de su auto tras el siniestro 101254 pese a un dictamen de Kia.

Un conductor de Xalapa denunció públicamente que Seguros Banorte y el Taller AGP se niegan a pagar los daños de su automóvil derivados del siniestro número 101254, ocurrido el 15 de septiembre de 2026. La queja, publicada el 11 de noviembre de 2026, describe que casi 2 meses después del accidente el afectado sigue sin recibir el pago correspondiente ni una reparación integral.

El denunciante relata que otra conductora impactó su vehículo y que ella también es clienta de Seguros Banorte. Según su versión, ambos automovilistas cuentan con el respaldo de la misma aseguradora, pero aun así ha enfrentado evasivas, falta de atención y obstáculos para que la empresa responda por los daños.

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Daños en cajuela y cámara de reversa tras el impacto

El impacto dañó la parte trasera del automóvil, según el denunciante, y dejó afectadas la cajuela y la cámara de reversa. Desde el accidente, la cajuela presenta dificultades para cerrar correctamente.

De acuerdo con el afectado, las luces de la placa también resultaron dañadas, y la cámara de reversa dejó de funcionar después del choque. Seguros Banorte y Taller AGP, sostiene, pretenden deslindarse de la reparación de esa cámara porque se ubica a aproximadamente '20 centímetros' del punto de impacto.

El denunciante cuestiona ese criterio y pregunta con qué base técnica se descarta una afectación cuando otros componentes de la misma zona del vehículo resultaron dañados. Su argumento es que los daños de una colisión no tienen por qué limitarse al punto exacto del contacto.

Dictamen de Kia Xalapa rechazado por la aseguradora

Seguros Banorte se negó a considerar el dictamen de Kia Xalapa, que vincula la falla de la cámara de reversa con el impacto recibido. El afectado asegura que el documento fue solicitado durante el trámite del siniestro.

El denunciante explica que, por indicaciones recibidas, acudió a la agencia Kia Xalapa para obtener un diagnóstico técnico sobre el origen de la falla. Según la valoración de Kia, la falla de la cámara está relacionada con el impacto recibido.

Al presentar ese diagnóstico, el afectado afirma que la aseguradora rechazó sus conclusiones para resolver la reparación, sin ofrecer una explicación técnica suficientemente clara. Cuestiona que se le pidiera invertir tiempo y dinero en un documento que después se desestimó.

Atención de seguimiento y reclamos pendientes en Xalapa

El denunciante acusa falta de respuesta del encargado del seguimiento del seguro en Xalapa, identificado con las iniciales M.A.L., y del Taller AGP. Hasta la fecha de la queja, sigue sin recibir el pago ni una solución.

Desde que exigió una revisión integral de los daños y una explicación técnica sobre la negativa a reparar la cámara de reversa, sus mensajes de WhatsApp al encargado M.A.L. han quedado en visto. El afectado considera que esa conducta es una falta de respeto hacia un asegurado que solo pide el cumplimiento de las obligaciones del siniestro.

Respecto al Taller AGP, el denunciante señala que acudió en numerosas ocasiones a solicitar información y seguimiento. Según su relato, encontró personal no disponible, llamadas comprometidas que no se realizaron y respuestas que no resolvieron el problema.

El afectado enumera como consecuencias casi 2 meses sin solución, múltiples visitas al taller, gastos adicionales y un vehículo que continúa presentando daños derivados del accidente. Considera que el avalúo realizado fue deficiente y que las empresas involucradas no han atendido de manera integral las afectaciones reportadas.

Por ello, hace un llamado público a Seguros Banorte y al Taller AGP para que revisen nuevamente el siniestro 101254 y consideren formalmente el dictamen técnico de Kia Xalapa. También pide que expliquen por escrito, con fundamentos técnicos, cualquier negativa de reparación.

Finalmente, solicita que Seguros Banorte revise la atención brindada por su personal encargado del seguimiento en Xalapa, particularmente la falta de respuesta a sus solicitudes.