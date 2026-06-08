Seis heridos en apuñalamiento en estación Penn de Nueva York antes de las Finales de la NBA

Un ataque con cuchillo en la estación Penn de Nueva York dejó seis personas heridas la noche del domingo, mientras la ciudad se preparaba para el Juego 3 de las Finales de la NBA con la presencia prevista del presidente Trump. Un sospechoso fue detenido.

El domingo por la noche, un incidente de apuñalamiento en la estación Penn de Nueva York dejó un saldo de seis personas heridas, según informaron las autoridades.

El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la tarde en uno de los centros de transporte más concurridos del país, justo antes del esperado Juego 3 de las Finales de la NBA en el cercano Madison Square Garden. Un sospechoso fue detenido tras el incidente. El complejo ferroviario, que alberga servicios de Amtrak, Long Island Rail Road, NJ Transit y el metro de la ciudad, es utilizado diariamente por cientos de miles de viajeros.

Los paramédicos reportaron que una víctima sufrió heridas graves, dos presentaron lesiones moderadas y dos más heridas leves; todas ellas fueron trasladadas al Hospital Bellevue. Una sexta persona fue llevada a otro hospital, sin que se conociera de inmediato su estado. Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían revelado los motivos del ataque ni confirmado si las víctimas fueron atacadas de manera selectiva.

Para el final de la noche, el caos inicial se transformó en una escena cotidiana, con viajeros circulando junto a un área acordonada en las vías 5 y 6, donde quedaron restos de guantes médicos, vendajes y manchas de sangre. Este suceso violento tuvo lugar en medio de los preparativos para uno de los eventos deportivos más importantes de Nueva York en décadas: el primer partido de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden desde 1999, que se esperaba atrajera una multitud masiva.

La presencia confirmada del presidente Donald Trump, que planeaba asistir al partido transmitido nationally, había desplegado un amplio operativo de seguridad a cargo del Servicio Secreto, la Policía de Nueva York y otras agencias, tanto en el interior del estadio como en las manzanas aledañas. Las autoridades no precisaron si el apuñalamiento alteraría los planes de seguridad para el juego.

La Policía de Amtrak confirmó que investiga el ataque y que tiene bajo custodia a un sospechoso, aunque no se proporcionó su identidad ni_details sobre posibles cargos en el momento del reporte





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