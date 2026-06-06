Selección de Corea del Sur llega a Guadalajara con fiesta de mariachi y charrería previo al Mundial 2026

El equipo surcoreano arribó al aeropuerto de Guadalajara donde fue recibido por autoridades, mariachis y aficionados. Tras el acto, se dirigió en autobús escoltado a su hotel de concentración en Expo Guadalajara.

La selección de Corea del Sur ha llegado a la ciudad de Guadalajara , México , como parte de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo asiático arribó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara donde fue recibido por autoridades locales, un grupo de mariachis, charros y numerosos aficionados que le dieron una cálida bienvenida a la Perla Tapatía. Los jugadores y cuerpo técnico descendieron del avión y posaron para las cámaras antes de subir a un autobús que, bajo escolta policial, los trasladó al hotel de concentración ubicado en la zona de Expo Guadalajara, su base de operaciones durante su estancia en el país.

El ambiente festivo, con música de mariachi y trajes de charrería, reflejó el entusiasmo de la ciudad por ser sede de partidos del Mundial 2026 y por albergar a una de las selecciones participantes. Aunque el texto original presenta repeticiones y elementos de navegación irrelevantemente mezclados, la esencia de la noticia es la llegada de Corea del Sur a Guadalajara, su recibimiento cultural y su traslado a la concentración.

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