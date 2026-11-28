La Selección Mexicana Femenil venció 4-2 a Haití el 28 de noviembre y asegura su participación en el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Femenil obtuvo la clasificación directa a la Copa Mundial de la FIFA 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras derrotar 4-2 a Haití este sábado 28 de noviembre en el Concacaf W Championship.

Victoria histórica en el Concacaf W Championship

El equipo nacional femenino logró su pase a dos de los torneos más importantes del mundo con una victoria contundente ante su rival caribeño. Este triunfo representa el fin de una larga espera para el fútbol mexicano, cerrando un ciclo de ausencia de más de una década en escenarios de magnitud global.

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La selección se impuso con un marcador de cuatro goles contra dos, consolidando su estatus como una potencia continental. La victoria no solo aseguró la permanencia en la cima de la región, sino que reabrió las puertas para que las futbolistas mexicanas compitan en etapas decisivas del deporte mundial.

Con este resultado, la Federación Mexicana de Fútbol revalida la calidad de su selección mayor. El logro cierra un periodo de espera significativo y marca un nuevo punto de inflexión en la trayectoria reciente del fútbol femenil en el continente.

Fin de una sequía de once años en el Mundial

La última vez que México clasificó a un torneo olímpico fue en Atenas 2004, donde alcanzó los cuartos de final tras empatar con China y perder ante Alemania.

En dicha edición de Atenas 2004, el equipo nacional fue eliminado por Brasil con un marcador de 5-0 en la segunda ronda. Esta fecha remota destaca la magnitud del vacío competitivo que la selección experimentó en los Juegos Olímpicos durante las últimas dos décadas y media.

En el ámbito del Mundial, la presencia anterior de México data de la edición de Canadá 2015. Aquel torneo fue particularmente difícil para la escuadra, ya que terminó en la última posición del Grupo F y no pudo superar la primera fase de la competencia.

Ambas ausencias, de 11 años en el Mundial y de 22 años en los Juegos Olímpicos, se oficializan hoy con esta victoria. El regreso a ambos circuitos representa un cierre simbólico y deportivo para una generación de jugadoras que han trabajado en la consolidación del proyecto nacional.

Impacto inmediato en calendario deportivo y público

La clasificación anticipada a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 permite a la Selección Mexicana comenzar su preparación con tiempo de margen. Este avance estratégico facilita la planificación de pretemporadas y amistosos internacionales con rivales de mayor nivel técnico.

Asimismo, el boleto al Mundial 2027 garantiza la participación en el torneo global más importante del deporte. La presencia confirmada eleva la expectativa del público local y fortalece la base de patrocinadores y medios de comunicación interesados en el evento.

El equipo ahora dirigirá su atención hacia la fase final de la competición regional para asegurar el mejor posible en la tabla global. La continuidad en el éxito del Concacaf W Championship será fundamental para mantener la confianza institucional y la confianza de los aficionados en el proyecto deportivo nacional.